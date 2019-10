Z inicjatywy "DGP" liderzy czterech największych komitetów uzgodnili priorytety zdrowotne na najbliższe lata, podpisując Pakt dla Zdrowia 2030 - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". W Pakcie znalazło się 11 punktów, m.in. dotyczący zwiększenie finansowania co najmniej do średniej unijnej.

REKLAMA