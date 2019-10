"Ktoś, kto mówi, że dziecko, które urodziło się dzięki metodzie in vitro, jest eksperymentem, nie rozumie ludzi" - oświadczyła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, odnosząc się do głośnych słów Jana Dudy, kandydata PiS na senatora, a prywatnie: ojca prezydenta Andrzeja Dudy. W ostatnich dniach stwierdził on, że procedura in vitro jest według niego "eksperymentem medycznym". Kidawa-Błońska zażądała, by Duda przeprosił za te słowa. Europoseł PO Bartosz Arłukowicz zadeklarował natomiast, że jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory parlamentarne, rządowy program in vitro zostanie przywrócony.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na senatora prof. Jan Tadeusz Duda (fot. Łukasz Gągulski) i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (fot. Mateusz Marek) /PAP /

