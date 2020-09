"Białoruś jest zaniepokojona aktywnością sił NATO u jej granic i będzie nadal aktywnie reagować na sytuację" - zapowiedział w sobotę szef resortu obrony w Mińsku Wiktar Chrenin. Wyjaśnił przy tym, że armia zakończyła działania w ramach ćwiczeń w rejonie Grodna.

Spotkanie Alaksandra Łukaszenki z wojskowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju / NIKOLAI PETROV /BELTA /POOL / POOL / PAP/EPA

Te przedsięwzięcia, które były prowadzone w ramach ćwiczeń na grodzieńskim kierunku taktycznym, zostały ukończone. Wojska wróciły do miejsc stałej dyslokacji - powiedział minister po naradzie z udziałem prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Zapewnił jednak, że Białoruś "nadal reaguje adekwatnie na to, co dzieje się koło granicy państwowej".

W wypowiedzi dla telewizji STV Chrenin wyjaśnił, że siły i zasoby wojsk rakietowych i wojsk obrony przeciwlotniczej pozostają w stanie przygotowania.



Minister obrony ocenił także, że Białoruś "odnotowuje wzmocnione przeloty lotnictwa wzdłuż granicy" państwa.