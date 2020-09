"Pański paszport obywatela Białorusi został uznany za nieważny przez organy spraw wewnętrznych" – poinformował Państwowy Komitet Graniczny w piśmie skierowanym do zwierzchnika białoruskich katolików, abp. Tadeusza Kondrusiewicza.

Arcybiskup mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz / Mateusz Marek / PAP

O odpowiedzi straży granicznej na zapytanie hierarchy poinformował portal Catholic.by.

31 sierpnia Kondrusiewicz, będący obywatelem Białorusi, nie został wpuszczony do kraju bez podania przyczyn. O tej sytuacji metropolita mińsko-mohylewski opowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. " Przyjechałem do Polski na Pierwszą Komunię Św. syna mojej siostrzenicy. Moja siostra zginęła już dawno, więc przyjechałem, żeby te więzi rodzinne podtrzymywać. Przy okazji miałem jeszcze kilka celebracji w archidiecezji białostockiej. Kiedy wracałem w poniedziałek do domu, na granicy białoruskiej powiedziano mi, że nie mam prawa wjazdu. Spytałem dlaczego, ale nie było komentarza. Do kogo mam się zwracać? Podano mi adres Głównego Urzędu Służby Pogranicznej w Mińsku, więc tam się we wtorek zwróciłem. Na razie nie mam żadnej odpowiedzi" - mówił 3 września.



Abp Kondrusiewicz: Nie byłem nawet w Warszawie, żadnych konsultacji nie prowadziłem Michał Dukaczewski / RMF FM