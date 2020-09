„Nawet mi do głowy nie przyszło, że może być problem z powrotem z Polski. Kiedy wjeżdżałem do Polski przekazano mi, że albo będę musiał iść na kwarantannę, albo muszę mieć pozwolenie od służb sanitarnych. Wróciłem więc do Grodna, żeby to pozwolenie otrzymać, przekraczałem granicę białoruską, nikt mi nic nie mówił” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który nie został wpuszczony na terytorium Białorusi; wjazdu do kraju odmówiono mu bez podania przyczyny.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi przekazał, że we wtorek zwrócił się do białoruskiego Głównego Urzędu Służby Pogranicznej o podanie przyczyny odmowy wjazdu. Na razie nie mam żadnej odpowiedzi - przekazał.

Metropolita zaprzeczył zarzutom prezydenta Białorusi, który twierdzi, że duchowny "wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania". Nie byłem nawet w Warszawie, żadnych konsultacji nie prowadziłem. Byłem z posługą duszpasterską w Polsce - zapewnił.

"Sprawiedliwość to jedna sprawa, a druga to miłosierdzie"

Świat się zmienia, ludzie chcieliby więcej przejrzystości, wiedzy - tak powody buntu na Białorusi ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Metropolita mińsko-mohylewski przekazał, że Kościół katolicki na Białorusi nie stoi ani po stronie protestujących, ani po stronie prezydenta kraju. My nawołujemy do pokojowego rozwiązania tego konfliktu (...). Kościół nie zajmuje żadnej strony, ale nawołuje do sprawiedliwych wyborów, do prawdy i do tego, aby państwem kierował człowiek, który jest moralny - dodał.

Jednocześnie duchowny podkreślił, że Białorusini muszą pamiętać o miłosierdziu. Widać ludzi, którzy chodzą po Mińsku z transparentami "pamiętamy i nie darujemy". My, jako Kościół, jesteśmy przeciwko temu. Trzeba przebaczyć, trzeba darować (...). Sprawiedliwość to jedna sprawa, a druga to miłosierdzie (...). Trzeba dążyć do przebaczenia, a jeśli tego nie będzie, to może dojść do wojny domowej. Wtedy będzie katastrofa - mówił o napięciu na Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz.

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski zapytał abp. Kondrusiewicza, czy Kościół katolicki może być na Białorusi mediatorem między władzą a protestującymi. No na pewno może. Oczywiście Kościół z pozwolenia Watykanu, my sami nie możemy wejść. Propozycja była taka, żeby zorganizować okrągły stół, ale ja nie mówiłem, że my musimy tam (być - przyp. RMF FM) obowiązkowo. Ale jak trzeba, to na pewno może być (...) tylko musi być ta nasza propozycja przyjęta. Bo ja o tym mówiłem, Kościół prawosławny też o tym wspominał. Ale na razie nie ma żadnego odzewu - odpowiedział abp Kondrusiewicz.

Prowadzący dopytywał też, czy białoruski Kościół wezwie prezydenta Aleksandra Łukaszenkę do ustąpienia z urzędu. To nie jest naszym zadaniem - odpowiedział duchowny.

Metropolita mińsko-mohylewski mówił też, że nie otrzymał od polskich władz żadnej propozycji pomocy w umożliwieniu powrotu na Białoruś. Nikt do mnie się nie zwracał. Kościół katolicki zabrał głos, jestem wdzięczny za to. Dla nie najważniejsi są wierni - odparł abp Kondrusiewicz.

Duchowny opowiedział też, jak Kościół katolicki na Białorusi pomaga protestującym. Przede wszystkim przez Caritas. Jak ktoś się zwraca do Kościoła i prosi o taką pomoc, to nawet zorganizowaliśmy taki centralny punkt w Caritasie. Więc we wszystkich parafiach wiedzą, dokąd telefonować i o jaką pomoc prosić.





Marcin Zaborski: Księże biskupie, zna ksiądz już odpowiedź na pytanie dlaczego nie może ksiądz wrócić do domu, na Białoruś?

Abp Kondrusiewicz: Przyjechałem do Polski na Pierwszą Komunię Św. syna mojej siostrzenicy. Moja siostra zginęła już dawno, więc przyjechałem, żeby te więzi rodzinne podtrzymywać. Przy okazji miałem jeszcze kilka celebracji w archidiecezji białostockiej. Kiedy wracałem w poniedziałek do domu, na granicy białoruskiej powiedziano mi, że nie mam prawa wjazdu. Spytałem dlaczego, ale nie było komentarza. Do kogo mam się zwracać? Podano mi adres Głównego Urzędu Służby Pogranicznej w Mińsku, więc tam się we wtorek zwróciłem. Na razie nie mam żadnej odpowiedzi.

Żadnej odpowiedzi na to pismo wysłane do Mińska?

Tak, do tego urzędu. Powiedzieli, że to zostawiają bez komentarza, więcej nic nie mam, żadnych wiadomości.

A czy jadąc do Polski ksiądz biskup podejrzewał, że może być problem z powrotem, z wjazdem na Białoruś?

Absolutnie, mi to nawet do głowy nie przyszło. Tutaj jeszcze może taki szczegół: Kiedy wjeżdżałem do Polski przekazano mi, że albo będę musiał iść na kwarantannę, albo muszę mieć pozwolenie od służb sanitarnych. Wróciłem więc do Grodna, żeby to pozwolenie otrzymać, przekraczałem granicę białoruską z powrotem, nikt mi nic nie mówił. Nawet jeszcze śmiali się ze mnie, że Polacy mnie nie wpuścili. Śmiali się, bo znają mnie. Z powrotem jechałem, nikt nic nie mówił, ja absolutnie nie podejrzewałem...

Aleksander Łukaszenka mówi teraz tak: "Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz jest liście osób z zakazem wjazdu, wspólnej liście dla Białorusi i Rosji" i dalej: "Arcybiskup nagle wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania. On powinien żyć według prawa, a jeśli poszedł w politykę i pociągnął ze sobą wierzących katolików, którzy są wspaniałymi ludźmi, to odpowiedzialność jest podwójna" - mówi Łukaszenka.

Ja nie byłem nawet w Warszawie i żadnych konsultacji nie prowadziłem. Byłem, dosłownie, z posługą duszpasterską w Polsce i nic więcej.