„Dla mnie jest to sytuacja niekomfortowa, że policja, którą bardzo szanuję i cenię… że jest dym o to. Wydaje mi się, że nie są to najważniejsze kwestie w kampanii wyborczej” – w ten sposób poseł Marek Opioła skomentował medialne poruszenie wywołane wykorzystaniem przez niego policyjnego Black Hawka w spocie wyborczym.

Policyjny Black Hawk wykorzystany w kampanii wyborczej Marek Opioła /

Na filmie urzędujący szef sejmowej speckomisji w taktycznej kamizelce wychodzi z uruchomionego śmigłowca z napisem policja i wita się z antyterrorystami. Czy poseł widzi coś niestosowanego w wykorzystywaniu wizerunku i sprzętu policji do prywatnej kampanii wyborczej?



Ku zaskoczeniu, nie. Reporter RMF FM w rozmowie z politykiem usłyszał kuriozalne tłumaczenia. Marek Opioła przekonywał, że każdy kandydat w wyborach może się zwrócić do szefa policji o udostępnienie śmigłowca. Co więcej - nie ma mowy, by wykorzystał swą sejmową funkcję i nie ma problemu z użyciem policjantów do prywatnej walki wyborczej.

Opioła: Przez szacunek do pracy ludzi w mundurach, funkcjonariuszy (...) postanowiliśmy nakręcić zainscenizowaną sytuację

Zapraszamy do zapoznania się z całą rozmową Krzysztofa Zasady i Marka Opioły.

Krzysztof Zasada, RMF FM:Chciałem się dowiedzieć co panu wpadło do głowy, żeby zrobić spot wyborczy z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca, ludzi w mundurach podejrzewam, że też mundurowych?

Marek Opioła: Dla mnie jest to trudna sytuacja i niekomfortowa, że rozmawiamy na ten temat. Dlaczego? Już wyjaśniam. Dlatego że przez szacunek do pracy ludzi w mundurach, funkcjonariuszy, żołnierzy, pracowników cywilnych postanowiliśmy nakręcić zainscenizowaną sytuację, ponieważ mam szereg prawdziwych materiałów, których nie chciałem użyć z różnego rodzaju przyczyn. Dzisiaj rozmowa o sytuacji, która jest typowo zainscenizowaną sytuacja - helikopter stoi na lądowisku - jakby nie widzę o co chodzi w całej sprawie, bo żeby wyjaśnić panu redaktorowi: ja zwróciłem się do policji z pismem o wykorzystanie śmigłowca statycznie. Chcieliśmy zainscenizować tę sytuację, zainscenizowaliśmy ją no i przez szacunek do pracy wszystkich służb mundurowych jest to odegrana scena, a nie prawdziwa, bo przez te 14 lat pracy w Sejmie mam szereg tego rodzaju materiałów, których nie chcieliśmy pokazywać, nie chcieliśmy ich ujawniać.

A czy wydaje się panu, że można tutaj mówić o wykorzystaniu pozycji, kontaktów, związanych z pana pracą służbową, do prowadzenia kampanii? W zupełnie innej sytuacji jest np. ktoś, kto kandyduje indywidualnie, nie był w Sejmie, nie może napisać pisma do Komendanta Głównego, żeby mu do spotu wyborczego wypożyczyć śmigłowiec.

A dlaczego nie może napisać pisma?

Napisać może, ale czy otrzymałby śmigłowiec do spotu?

Ja zwróciłem się z pismem, umotywowałem moje pismo i koniec.

A czy informował pan Komendanta Głównego, że ten materiał, który będzie pan nagrywał - z użyciem śmigłowca, będzie wykorzystywany do spotów wyborczych?

Panie redaktorze, jestem w trasie. Szczerze mówiąc, wszystkich swoich pism dokładnie zacytować nie mogę. Było tam napisane, że jest wykorzystany do mojej pracy, jak dobrze pamiętam. Ale nie zacytuję z głowy... Tak jak mówię: dla mnie jest to sytuacja niekomfortowa, że policję, którą bardzo szanuję i cenię... no jest cały dym o to. Wydaje mi się, że chyba nie są to najważniejsze kwestie obecnie w kampanii wyborczej - no ale takie już jest, jak rozumiem, życie, trzeba się łapać każdego tematu.

Rzecznik Komendy Głównej Policji: Nie wiedzieliśmy, że sprzęt będzie wykorzystany w spocie wyborczym

Nie wiedzieliśmy, że policyjny sprzęt i funkcjonariusze zostaną wykorzystani w spocie wyborczym - przyznał w RMF FM Mariusz Ciarka.

Rzecznik Komendy Głównej Policji tłumaczył, że Marek Opioła kwietniu zwrócił się z pismem do szefa policji o zgodę na zrealizowanie materiału filmowego ze śmigłowcami stojącymi na lotnisku.

Zgoda została wydana, bo pan poseł argumentował, że spot ma być wykorzystywany w jego bieżącej pracy szefa sejmowej speckomisji.

W żaden sposób nie sygnalizował, że materiał wideo może posłużyć w kampanii wyborczej - podkreślił Ciarka.

Mariusz Ciarka nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy KGP czuje się oszukana przez posła PiS. Przekonuje natomiast, że policja nie poniosła żadnych kosztów użyczenia dwóch śmigłowców i skierowania do nagrania policjantów. Twierdzi też, że ta sytuacja nie miała żadnego wpływu na codzienną służbę