"Nie będziemy robić za giermka Grzegorza Schetyny. My do Koalicji Europejskiej się nie wybieramy, bo mamy inny pomysł na Polskę" - stwierdził lider Lewicy Razem Adrian Zandberg w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Ocenił, że "sporo sensownych osób dało się omamić Schetynie, że ta koalicja od Sasa do lasa to świetny pomysł", a "dziś już widać, że to po prostu nie działa".

