Wiosna podjęła decyzję o samodzielnym starcie w jesiennych wyborach parlamentarnych. Nie ma innych scenariuszy na stole i taki jest nasz plan działania - oświadczył lider partii Robert Biedroń. Zaznaczył, że Wiosna jest gotowa na rozmowy z wszystkimi siłami postępowymi.

Na zdjęciu lider Wiosny Robert Biedroń / Leszek Szymański / PAP

Robert Biedroń poinformował, że od poniedziałku "pracuje już zespół, który przygotowuje Wiosnę do kolejnych wyborów, jesiennych, do Sejmu i Senatu".

Dzisiaj, szanowni państwo, Wiosna podjęła decyzję, mieliśmy wczoraj długie rozmowy, podjęła decyzję o samodzielnym starcie, startujemy niezależnie. Wygraliśmy pierwsze wybory, zweryfikowaliśmy się, idziemy po kolejne - dodał polityk, pytany przez dziennikarzy, czy nie będzie prowadził rozmów o wspólnym starcie w tych wyborach z ugrupowaniami wchodzącymi w skład Koalicji Europejskiej. Nie ma innych scenariuszy na stole i taki jest plan nasz działania - podkreślił lider Wiosny.

Zapowiedział również, że będzie liderem jednej z list Wiosny do Sejmu. Stworzymy najlepszą z możliwych list, tak, żeby wiosenne jaskółki zawitały nie tylko do PE, ale także, za kilka miesięcy, do polskiego parlamentu - zapowiedział polityk.

Biedroń zastrzegł jednocześnie, że nie ma decyzji co do szczegółowej formuły samodzielnego startu. Jesteśmy gotowi na rozmowy ze wszystkimi postępowymi siłami; zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszej drużyny, a podzielają podobne wartości - dodał.

Wiosna w wyborach do Parlamentu Europejskiego przekroczyła próg wyborczy i uzyskała 6,06 proc. głosów zdobywając 3 mandaty. Jeden z nich zdobył szef Wiosny Robert Biedroń, który zgodnie z zapowiedziami, będzie startował w wyborach do Sejmu. Nie zrezygnuje z mandatu europosła. W razie wyboru do Sejmu mandat do PE wygasa automatycznie.