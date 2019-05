W powyborczy poranek w studiu RMF FM pojawi się aż trzech gości, którzy skomentują wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Pierwszym z nich będzie Joachim Brudziński. Zapraszamy na rozmowę o 7:00.

O godzinie 7:00 do studia zajrzy Joachim Brudziński. Kandydata do Parlamentu Europejskiego, ministra spraw wewnętrznych i wiceszefa Prawa i Sprawiedliwości zapytamy o kolejne kroki partii rządzącej po wyborczym werdykcie. Czy jeśli zostanie wybrany, poda się do dymisji ze swoich funkcji? Jak na wyniki zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński?

Dowiecie się tego słuchając rozmowy Roberta Mazurka. Start o 7:00 w RMF FM i na RMF24.pl!