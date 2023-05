Rosjanie podgrzewają emocje dotyczące ukraińskiej kontrofensywy, a sami Ukraińcy je studzą. Jak odczytywać te sprzeczne sygnały w kontekście oczekiwanego kontrataku? Parada w Dniu Zwycięstwa w Moskwie i słowa Władimira Putina o tym, że rozpoczęła się wojna przeciwko jego krajowi - co to znaczy dla dalszych losów wojny w Ukrainie? To pytania, które padają w najnowszym odcinku Rzutu na mapę - programu, w którym co tydzień analizujemy sytuację za naszą wschodnią granicą. Gościem Mateusza Chłystuna jest prof. Maciej Milczanowski, były wojskowy i naukowiec z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rzut na mapę. Jak rozumieć sygnały w sprawie ukraińskiej kontrofensywy? Piotr Szydłowski / RMF FM Tym razem w Rzucie na mapę spoglądamy nie tylko na Ukrainę i Rosję. W programie nie mogło zabraknąć tematów dotyczących naszego kraju. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzut na mapę. Jak rozumieć sygnały w sprawie ukraińskiej kontrofensywy? Rozmawiamy bowiem o Zamościu pod Bydgoszczą i rosyjskiej rakiecie, która w tamtejszym lesie przeleżała wiele miesięcy oraz o poszukiwaniu winnych, a właściwie przerzucaniu odpowiedzialności za ten incydent. Wracamy też do sprawy z minionego weekendu - zdarzenia nad Morzem Czarnym, kiedy rosyjskie myśliwce przeleciały kilka metrów przed dziobem samolotu polskiej Straży Granicznej. Gość Rzutu na mapę w jednym z wywiadów przewidywał, że takich prowokacji może być więcej. Jeśli chodzi o Ukrainę, to pytamy tradycyjnie o sytuację w Bachmucie w obwodzie donieckim i o wyparcie z jego niewielkiego obszaru rosyjskich najemników. Potencjalna ukraińska kontrofensywa to temat, którego nie mogło w tym kontekście zabraknąć. Nie znika on w ostatnich dniach z dyskusyjnego warsztatu ekspertów zajmujących się Europą Wschodnią. Choć sami Ukraińcy studzą emocje w sprawie kontrofensywy, to Rosjanie zdają się je podgrzewać, informując w mediach społecznościowych o rzekomych zintensyfikowanych ruchach Sił Zbrojnych Ukrainy. O opuszczeniu kilku pozycji przez Rosjan w Bachmucie poinformował również szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Spoglądamy też na wyzwolony jesienią Chersoń, który w ostatnich dniach stał się celem intensywnych ostrzałów. Czy Rosjanie mają zakusy, by ponownie opanować miasto? Szczegółowo na te pytania staramy się odpowiedzieć w najnowszym odcinku Rzutu na mapę. Zobacz również: Rzut na mapę. "Bachmut jest tak naprawdę kupą gruzów. Morale spada"

