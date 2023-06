Czy Ukraina ma asa w rękawie? W dzisiejszym Rzucie na mapę pytamy o postępy rozpoczętej na początku czerwca ukraińskiej kontrofensywy. Gościem Mateusza Chłystuna jest reporter wojenny Michał Bruszewski.

Rzut na mapę: Jakie postępy zrobili Ukraińcy w trakcie kontrofensywy? Piotr Szydłowski / RMF FM

Choć w ostatnich dniach zrobiło się głośno o ukraińskiej kontrofensywie, warto pamiętać, że nasi wschodni sąsiedzi jej pierwszą odsłonę mają już za sobą. Chodzi o wyparcie rosyjskich żołnierzy z północnych przedmieść Kijowa i okolic Sum czy Charkowa, czego siły ukraińskie dokonały kilka tygodni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Ten temat powrócił w najnowszym odcinku Rzutu na mapę - naszym internetowym programie, w którym co tydzień analizujemy sytuację w Ukrainie. Dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun pytał w nim reportera wojennego Michała Bruszewskiego m.in. o wnioski, jakie Rosjanie mogli wyciągnąć z tamtych wydarzeń i jak silnym przeciwnikiem są dziś dla Ukraińców.

W kontekście ukraińskiej kontrofensywy w ostatnich dniach często wymienia się miejscowość Wełyka Nowosiłka w obwodzie donieckim. To w jej okolicach, w kilku miejscowościach, siłom ukraińskim udało się zatknąć niebiesko-żółtą flagę. Dziś ukraińska straż graniczna poinformowała z kolei o ostrzale rosyjskich pozycji w okolicach Bachmutu. Jeśli działania Ukraińców na północ od tego niemal całkowicie zrujnowanego miasta będą kontynuowane, niewykluczone, że wkrótce uda im się otoczyć Rosjan. Który kierunek wybiorą siły ukraińskie i czy trwająca kontrofensywa to dopiero preludium do właściwych działań?

Michał Bruszewski to reporter wojenny, który relacjonował sytuację w kraju naszych wschodnich sąsiadów cztery lata po pierwszej odsłonie rosyjskiej agresji na Ukrainę - w 2018 roku. Gość Rzutu na mapę pracował wtedy w obwodzie donieckim po ukraińskiej stronie frontu. W 2022 roku był z kolei tam, gdzie wojska agresora dopuściły się najbardziej okrutnych zbrodni na cywilach - na północ od Kijowa, m.in. w Buczy, Irpieniu czy Borodziance. Był także w Iraku w czasie tzw. operacji mosulskiej.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z gościem Rzutu na mapę!