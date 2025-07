Ta informacja z pewnością nie ucieszy Władimira Putina. "Ukraina podpisała z amerykańską firma Swift Beat porozumienie o współpracy przy produkcji dronów, dzięki czemu jeszcze w tym roku na front trafią setki tysięcy tych maszyn" - oświadczył ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski, w trakcie swojej wizyty w Danii.

Władimir Putin z pewnością nie będzie zadowolony z informacji, jakie ogłosił Wołodymyr Zełenski (Fot. ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Dania z początkiem lipca przejęła po Polsce przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Z tej okazji do miasta Aarhus na Półwyspie Jutlandzkim przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, by wziąć udział w uroczystym starcie duńskiego przewodnictwa.

Ukraina podpisała memorandum z Amerykanami. Zełenski potwierdza

W trakcie tej wizyty ukraiński przywódca przekazał informację o podpisaniu z amerykańską firmą Swift Beat memorandum. Zełenski podał szczegóły osiągniętego porozumienia.

"Mowa o setkach tysięcy dronów już w tym roku oraz o możliwości znacznego zwiększenia produkcji w przyszłym roku. Drony przechwytujące do niszczenia wrogich dronów i rakiet, kwadrokoptery do rozpoznania i korygowania ognia, uderzeniowe drony dalekiego zasięgu - tego wszystkiego będzie znacznie więcej, dokładnie po to, by realizować nasze cele obronne i chronić życie Ukraińców" - ogłosił.