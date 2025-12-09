Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z papieżem Leonem XIV. Następca Franciszka przyjął ukraińskiego przywódcę w rezydencji w Castel Gandolfo.

Wołodymyr Zełenski w drodze na spotkanie z papieżem Leonem XIV / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Miejscem spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Leona XIV była Villa Barberini w Castel Gandolfo. Rozmowa trwała ponad pół godziny.

Watykańskie biuro prasowe przekazało, że Leon XIV zwrócił uwagę na potrzebę kontynuacji dialogu i wyraził życzenie, by inicjatywy dyplomatyczne przyniosły sprawiedliwy i trwały pokój.

W tym samym miejscu Leon XIV i przywódca Ukrainy rozmawiali 9 lipca. Po raz pierwszy spotkali się 18 maja po mszy inauguracyjnej pontyfikat papieża z USA.

Wołodymyr Zełenski i Leon XIV / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

O godz. 15 Wołodymyr Zełenski spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w siedzibie jej kancelarii - Palazzo Chigi.

Wczoraj ukraiński przywódca rozmawiał w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefem Rady Europejskiej Antonio Costą.