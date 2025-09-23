Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przywódcą USA Donaldem Trumpem przy okazji 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. " Omówiliśmy kilka obiecujących pomysłów na rzecz pokoju i mam nadzieję, że przyniosą one szybkie rezultaty" - podkreślił Zełenski w mediach społecznościowych. Ocenił też, że rozmowa była produktywna.

Pan prezydent doskonale rozumie sytuację i jest dobrze poinformowany o wszystkich aspektach tej wojny. Bardzo cenimy jego determinację, by pomóc zakończyć ten konflikt - napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Zdradził, że doszło również do spotkania pierwszych dam USA i Ukrainy - Melanii Trump i Ołeny Zełenskiej.

To była dobra rozmowa. Były pewne aspekty, którym poświęciliśmy uwagę w kontekście sytuacji na polu walki. Prezydent USA zna szczegóły. Myślę, że zna więcej szczegółów niż wcześniej — relacjonował swoją rozmowę z Donaldem Trumpem ukraiński prezydent.

Bardzo się cieszę, że informacje, którymi dysponuje prezydent Trump, są bardzo bliskie prawdzie — dodał. Poinformował także, że jednym z tematów były szczegóły dotyczące stanu rosyjskiej gospodarki.

Ukraiński prezydent ujawnił po rozmowie z Trumpem, że Stany Zjednoczone gotowe są do przekazania jego państwu systemów obrony powietrznej. Jak wyjaśnił, chodzi nie tylko o Patrioty.