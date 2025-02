"Po trzech latach wojny, którą wszczęła Rosja, Ukraina żyje, walczy i ma więcej przyjaciół na świecie niż kiedykolwiek" - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas międzynarodowego forum w Kijowie. "Wszyscy pragniemy pokoju w Ukrainie, ale powinien być on sprawiedliwy i oparty na gwarancjach bezpieczeństwa" - podkreślił natomiast prezydent Andrzej Duda.

Wołodymyr Zełenski / TETIANA DZHAFAROVA/AFP / East News

W poniedziałek mija trzeci rok od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. W Kijowie zorganizowano międzynarodowe forum, na które zaproszono wielu światowych przywódców. Podczas wydarzenia swoje przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

24 lutego 2025 roku, trzy lata po rozpoczęciu trzydniowej "specjalnej operacji wojskowej" (prezydenta Rosji Władimira) Putina, Ukraina żyje, walczy, a nasz kraj ma więcej przyjaciół na świecie niż kiedykolwiek - powiedział.

Tak jak wtedy, tak i dziś wszyscy wiemy, że jest to absolutnie niesprowokowana i zbrodnicza wojna Rosji przeciwko Ukrainie, wojna agresywna. Ważne jest także dzisiaj, aby tej wiedzy nie ukrywać i nazywać rzeczy po imieniu - podkreślił Zełenski.

Duda: Putin chciał zająć Ukrainę w trzy dni, nie zrobił tego w trzy lata

Podczas forum "Wspieraj Ukrainę" w Kijowie głos zabrał także prezydent Andrzej Duda. Dzisiejsze wydarzenie ma niezwykle ważne znaczenie, gdyż odbywa się w wolnym i dumnym Kijowie. Putin chciał zająć Ukrainę w trzy dni, ale nie potrafił tego zrobić nawet w ciągu trzech lat i nigdy nie zdoła tego dokonać - zaznaczył prezydent, zwracając się online do uczestników.

Duda oświadczył, że Polska nadal będzie liderem wsparcia dla Ukrainy. Dlatego chcę zapewnić, że na Polskę zawsze można liczyć i że nigdy nie porzucimy demokratycznej, niepodległej Ukrainy. Będziemy też kontynuować konsekwentną politykę wobec Rosji - podkreślił.

Zawsze ostrzegaliśmy przed prawdziwymi intencjami Kremla. Co więcej, należymy do tych krajów, które poczuły ducha rosyjskiego imperializmu, i od lat ostrzegamy świat przed tym, do czego to może doprowadzić - oświadczył Duda.

Duda: Pragniemy pokoju, ale opartego na gwarancjach bezpieczeństwa

Przypominając o pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, chciałbym podkreślić, że wszyscy tutaj chcemy pokoju, ale pokój, o który zabiegamy, musi być sprawiedliwy, trwały i oparty na gwarancjach bezpieczeństwa - powiedział Duda.

Co więcej, Ukraina musi być reprezentowana od samego początku oficjalnych negocjacji. W przeciwnym razie krótkotrwały pokój szybko przerodzi się w nową wojnę, być może jeszcze bardziej krwawą - ostrzegł.

Prezydent Duda mówił, że Polska, pamiętając o swojej przeszłości, będzie kontynuować sojusz z USA.

Dlatego podczas mojej kadencji konsekwentnie opowiadałem się za zwiększeniem obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce i Europie. Nie zapominamy o tym, że nie będzie silnego NATO bez silnej Europy. Dlatego jako prezydent RP zaproponowałem w ubiegłym roku zwiększenie strumienia pomocy dla Ukrainy i zapewnienie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju - podkreślił.