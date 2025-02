Na początku tygodnia w Arabii Saudyjskiej ma pojawić się specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff wraz z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’iem Waltzem.

Przeprowadzą oni rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Wydarzenie to ma poprzedzić spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

USA wykluczyły z rozmów w Arabii Saudyjskiej ukraińskich przywódców oraz europejskich polityków. Strona ukraińska stwierdziła, że nie otrzymała zaproszenia na to spotkanie i nie będzie zobowiązana żadnym porozumieniem, które będzie rezultatem tego wydarzenia.

Zełenski zapowiedział, że priorytetem jest doprowadzenie do tego, "aby jeszcze więcej naszych obywateli mogło wrócić z niewoli do domu". Władze ZEA odgrywają kluczową rolę w pośredniczeniu w wymianie jeńców między Ukrainą i Rosją. Ich działania doprowadziły m.in. do powrotu wielu ukraińskich dzieci do swoich rodzin. Podczas wizyty poruszony zostanie także temat inwestycji i partnerstwa gospodarczego.