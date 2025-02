"Jestem gotowy pójść drogą dyplomatyczną, aby zakończyć trwającą prawie trzy lata wojnę z Rosją" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi. Podkreślił też m.in., że Rosji nie należy dawać jakiegokolwiek wytchnienia od nałożonych na nią sankcji. "Jeśli sankcje wobec Federacji Rosyjskiej zostaną zniesione, uważam, że zwiększy to ryzyko drugiej inwazji" - dodał. Do kwestii zakończenia inwazji rosyjskiej odniósł się także Donald Trump po spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Koniec wojny w Ukrainie na horyzoncie? Zełenski zmienia strategię

Jeśli ludzie uważają, że musimy pójść drogą dyplomatyczną, a ja uważam, że jesteśmy gotowi pójść drogą dyplomatyczną, to muszą w tym uczestniczyć Stany Zjednoczone, Europa, Ukraina i Rosja - oświadczył Zełenski.

Ukraiński prezydent stwierdził, że jest gotowy usiąść do stołu negocjacyjnego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, jeśli będzie to jedyny sposób na przywrócenie pokoju Ukraińcom.

Jeśli to jest jedyna konfiguracja, w której możemy osiągnąć pokój dla Ukraińców i nie tracić ludzi - oczywiście, że to zrobimy - zapowiedział.

Zełenski podkreślił również, że jego osobisty stosunek do Putina nie ma w tym przypadku znaczenia: Uważam go za wroga. I, szczerze mówiąc, myślę, że on również uważa mnie za wroga - powiedział.

Zaznaczył także, że obecnie Ukraina nie może odzyskać wszystkich swoich terytoriów, ale też "nie może tracić milionów ludzi dla rezultatu, który może nie nastąpić”.

Albo otwarta droga do NATO, albo broń jądrowa

Zełenski podkreślił, że jeśli USA nie są skłonne pomóc Ukrainie w przystąpieniu do NATO, należy zapewnić jej alternatywną gwarancję bezpieczeństwa w postaci broni jądrowej.

Podkreślił, że przystąpienie Ukrainy do NATO może trwać "latami lub dekadami", a w takim przypadku "powstaje całkowicie słuszne pytanie: co będzie nas chronić przed złem przez cały ten czas?"

Jaki pakiet wsparcia, jakie rakiety? Czy dadzą nam broń jądrową? To niech dadzą nam broń jądrową - mówił Zełenski.

Zaznaczył, że Zachód mógłby dostarczyć Ukrainie rakiety, aby odstraszyć Rosję, ale to, czy mogłyby one powstrzymać rosyjskie rakiety nuklearne, jest "pytaniem retorycznym".

Dlatego zróbmy tak: zwróćcie nam broń nuklearną, dajcie nam systemy rakietowe. Partnerzy, pomóżcie nam sfinansować milionową armię, prześlijcie swój kontyngent do tych części naszego kraju, gdzie chcemy stabilizacji sytuacji, aby ludzie byli spokojni - opisał hipotetyczną sytuację prezydent, co podkreślił serwis eurointegration.com.ua.

On (Putin - przyp. red.) najechał, bo bał się, że zostaniemy członkami NATO. Cóż, nie jesteśmy członkami NATO. Wynoście się z naszej ziemi - podsumował.

Bolesne liczby

Zełenski w wywiadzie zdradził także, że w wojnie z Rosją zginęło 45 100 ukraińskich żołnierzy, a 390 000 zostało rannych.

Jeśli chodzi o nasze straty, dokładne liczby są dla nas bardzo ważne. Liczba rannych jest wysoka, ponieważ są żołnierze, którzy zostali ranni, a następnie wrócili na pole bitwy i znów zostali ranni - powiedział.

Według niego straty rosyjskie wynoszą ok. 350 000 zabitych, 50 000 - 70 000 zaginionych i 600 000 - 700 000 rannych.

Zdaniem ukraińskiego prezydenta, Rosji nie należy dawać jakiegokolwiek wytchnienia od nałożonych na nią sankcji. Jeśli sankcje wobec Federacji Rosyjskiej zostaną zniesione, uważam, że zwiększy to ryzyko drugiej inwazji - powiedział.

Donald Trump po spotkaniu z Netanjahu: Zrobimy coś, co "wyrasta ponad wszystko"

W Białym Domu we wtorek późnym wieczorem polskiego czasu odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu .

Odpowiadając po wspólnej konferencji na pytania dziennikarzy, Trump odniósł się także do kwestii wojny w Ukrainie.

Prowadzimy bardzo dobre rozmowy, bardzo konstruktywne rozmowy w sprawie Ukrainy. Rozmawiamy z Rosjanami. Rozmawiamy z ukraińskimi przywódcami - powiedział.

Trump po raz kolejny zwrócił uwagę na skalę strat ludzkich i zniszczeń, nazywając konflikt "rzezią".

Więc chcę, żeby to się skończyło. Prowadzimy bardzo dobre rozmowy. I myślę, że osiągniemy... Myślę, że coś będzie dramatycznie... To wzniesie się ponad wszystko. To nie może być dalej kontynuowane - powiedział amerykański prezydent.

Nie podał jednak żadnych dodatkowych szczegółów.