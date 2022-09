Ostatniej doby Rosjanie wystrzelili nad terytorium Ukrainy 12 pocisków manewrujących, 9 z nich zestrzeliły jednostki obrony przeciwlotniczej Ukrainy. W różnych dzielnicach Charkowa i regionu nie ma prądu z powodu ataku okupantów. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku ostrzału obiektu infrastruktury technicznej w Charkowie. Ukraińskie wojska wyzwalają spod rosyjskiej okupacji kolejne miejscowości - jest ich już ponad 40. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 201. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 12.09.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Gaszenie pożaru po ostrzale infrastruktury w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

05:21

Stany Zjednoczone potępiają ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną - takie oświadczenie w nocy czasu polskiego wydał Departament Stanu.

Rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji Ned Price podkreślił, że Stany Zjednoczone potępiają ataki, które pozostawiły tysiące cywilów bez prądu oraz czystej wody. Podkreślił też, że USA stoją razem z Ukrainą przeciwko rosyjskiej agresji.

05:14

Pożar po ostrzale infrastruktury w obwodzie charkowskim.

05:11

W niedzielę Rosjanie wystrzelili nad terytorium Ukrainy 12 pocisków manewrujących, z których 9 zestrzeliły jednostki obrony przeciwlotniczej Ukrainy, poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy, donosi Ukrinform.



Rosyjskie siły okupacyjne wystrzeliły z okrętów na Morzu Czarnym sześć pocisków manewrujących Kalibr i sześć pocisków manewrujących Kh-101 z samolotów z obszaru Morza Kaspijskiego.



Nad regionem dniepropietrowskim zestrzelono 7 pocisków manewrujących: pięć - Ch-101 i dwa Kalibr. Dwie kolejne rakiety zostały zniszczone przez jednostki Sił Powietrznych w rejonie Połtawy. W sumie pociski przeciwlotnicze Sił Powietrznych Ukrainy zestrzeliły 9 z 12 pocisków okupantów, poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.



05:05

W wystąpieniu wideo po 200 dniach wojny prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat podziwia postawę ukraińskiej armii podczas, gdy wróg pogrąża się w panice, informuje Ukrinform.



Prezydent Zełenski zwrócił się do żołnierzy: "Dzisiaj wasze działania na północy, południu i wschodzie Ukrainy są widziane i podziwiane przez wszystkich. Świat jest wami zachwycony, wróg panikuje. Ukraina jest z was dumna, wierzy w Was, modli się za Was, czeka na Was."



Droga do zwycięstwa jest trudna, powiedział prezydent, ale jesteśmy pewni: Wy to zrobicie, dojdziecie do naszej granicy, na wszystkie jej odcinki. Zobaczycie nasze rubieże i plecy wroga. Zobaczycie szczęśliwe oczy rodaków i pięty okupantów.



Zełenski podkreślił, że dla Ukraińców ich armia jest zdecydowanie pierwszą armią na świecie.

05:03

Zastępca szefa Państwowego Pogotowia Ratunkowego obwodu charkowskiego Anatolij Torjanik powiedział portalowi Suspilne: "Według informacji sztabu, w pomieszczeniu, w które uderzyła rakieta, dyżurowało dwóch funkcjonariuszy. Jednego znaleziono martwego. Drugiego nadal szukamy.



W różnych dzielnicach Charkowa i regionu nie ma prądu z powodu ataku okupantów na obiekty infrastrukturalne. Problemy z dostawami energii elektrycznej zaobserwowano również w obwodach: Sumy, Połtawa i Dniepropietrowsk. W ostatnich trzech już przywrócono zasilanie, w obwodzie charkowskim trwają na tym prace, informuje Suspilne.

05:00

Minister obrony Ołeksij Reznikow napisał na Twitterze, że dzięki australijskim transporterom opancerzonym Bushmaster siły zbrojne Ukrainy dotarły do rzeki Oskil i kontynuują wyzwalanie obwodu charkowskiego, informuje Ukrinform.



Minister podziękował za wsparcie Australijczykom, ministrowi obrony Australii Richardowi Marlesowi i ambasadorowi Ukrainy w Australii Wasylowi Miroszniczenko.



Rzeka Oskil przepływa przez miasto Kupiańsk, które zostało wyzwolone w sobotę podczas ofensywy wojsk ukraińskich w obwodzie charkowskim.