Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podała Kancelaria Prezydenta na Twitterze. Wcześniej polski przywódca wygłosił orędzie przed Radą Najwyższą Ukrainy. Siły ukraińskie w Donbasie zniszczyły w ciągu minionej doby sześć rosyjskich czołgów i 10 jednostek sprzętu opancerzonego – poinformował sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskich oddziałów walczących na wschodzie kraju. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował zaś, że wojska rosyjskie nie przerywają ofensywy na wschodzie Ukrainy, prowadzą ostrzał pociskami rakietowymi i zrzucają bomby lotnicze. Najważniejsze informacje z 88. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Widok z wnętrza zniszczonego budynku Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w Mariupolu / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

"Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości" - mówił w ukraińskim parlamencie polski prezydent. Andrzej Duda jest pierwszym zagranicznym przywódcą, który wygłosił przemówienie w Radzie Najwyższej Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wniesienie do parlamentu ustawy, która nada Polakom na Ukrainie specjalny status. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

W domu, w którym przebywał szef okupacyjnej administracji Enerhodaru, doszło do eksplozji. Ranny został sam polityk oraz jego ochroniarze. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Od soboty Rosjanie wprowadzili nowe zasady wjazdu i wyjazdu z Mariupola i rejonu mariupolskiego - powiadomił doradca mera miasta Petro Andruszczenko na Telegramie. Mieszkańcy muszą mieć specjalne przepustki wydane przez Rosjan - dodaje. Wcześniej informował także, że rosyjskie posterunki są już nawet na polnych drogach przy wyjeździe z Mariupola, by wykluczyć możliwość ucieczki z miasta. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

To koniec relacji z 88. dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszym raporcie: Wojna w Ukrainie>>>

Prezentujemy najważniejsze informacje z 88. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - sprawdź nasze podsumowanie>>>

Jak podaje "The Guardian", od lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja, z YouTube usunięty został m.in. kanał prokremlowskiego dziennikarza Władimira Sołowiowa, a kanały związane z rosyjskim ministerstwem obrony oraz MSZ nie mogą dodawać nowych treści za określanie wojny "misją wyzwalania".



"Nie mam konkretnych liczb, ale jak można się domyśleć, większość z tego to narracja, która pochodzi od rosyjskiego rządu lub rosyjskich aktorów działających w imieniu rosyjskiego rządu" - mówi "Guardianowi" Neal Mohan, dyrektor ds. produktu w YouTube.

Serwis YouTube usunął ponad 70 tys. nagrań wideo i 9 tys. kanałów związanych z wojną na Ukrainie za łamanie wytycznych dotyczących treści, w tym takie, które rosyjską inwazję nazywały "misją wyzwalania" - podał w niedzielę brytyjski dziennik "The Guardian".

Pięć osób zginęło, a 11 zostało rannych w niedzielę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w wyniku ostrzałów rosyjskich - poinformował szef władz regionu Pawło Kyryłenko w komunikacie opublikowanym na Telegramie.



Kyryłenko przekazał, że spośród tych ofiar cywilnych dwie osoby zginęły w mieście Łyman. Doniesienia o jednej ofierze śmiertelnej napłynęły z każdej z trzech miejscowości: ze wsi Daczne i Kłynowe oraz miasta Awdijiwka.

Wojska rosyjskie ostrzelały w niedzielę amunicją kasetową położony na południu Ukrainy Mikołajów - napisał na Telegramie mer miasta Ołeksandr Sienkewycz. "Trzymajcie się z dala od okien i nie zapomnijcie o zasadzie dwóch ścian" - napisał mer Mikołajowa.

Siły ukraińskie w Donbasie zniszczyły w ciągu minionej doby sześć rosyjskich czołgów i 10 jednostek sprzętu opancerzonego - poinformował w niedzielę na Facebooku sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskich oddziałów walczących na wschodzie kraju.



Wśród strat rosyjskich wymieniono też sześć samochodów, w tym dwa z amunicją. Ponadto ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski samolot szturmowy Su-25 i aparat bezzałogowy.

Wiadomość, że kpt. Adam Chamchojew, krewniak wiceministra obrony, zginął na Ukrainie pojawiła się w sobotę w rosyjskich mediach społecznościowych. Według tych doniesień Chamchojew, który w armii służył jako zastępca dowódcy kompanii, poniósł śmierć w nocy z 20 na 21 maja.



Zarówno ministerstwo obrony Rosji, jak też władze Inguszetii nie informowały o jego śmierci. Jewkurow był przez ponad 10 lat przywódcą Inguszetii, republiki na Kaukazie Północnym wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.

Wiceminister obrony Rosji Junus-Bek Jewkurow wziął udział w pogrzebie swojego 21-letniego krewnego, który zginął na wojnie w Ukrainie - podał w niedzielę niezależny portal Meduza, powołując się na doniesienia kanału Baza na Telegramie.

"Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy: Rosja nielegalnie deportowała 1,3 mln Ukraińców" - podaje Ukraine World na Twitterze.

Dziennikarz "The Kyiv Independent" Illia Ponomarenko opublikował na Twitterze film, na którym widać, jak wyglądają zniszczone zakłady Azowstal w Mariupolu.

Na wschodzie Siły Zbrojne zniszczyły w ciągu tygodnia ponad 200 jednostek rosyjskiego sprzętu, w tym 3 samoloty - pisze Ukraińska Prawda.

Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik informuje na Twitterze, że należąca do jego rodziny ferma norek w Ukrainie została zniszczona.

Co najmniej jedna osoba zginęła w niedzielę w rosyjskim ostrzale rakietowym miasta Malin w obwodzie żytomierskim, na zachód od Kijowa - poinformował szef władz obwodowych Witalij Buneczko. Trwa akcja ratownicza.



Buneczko, którego wypowiedź przekazał portal Ukrainska Prawda, oświadczył, że w wyniku ostrzału wybuchł pożar. Udało się go ugasić dopiero pod wieczór. Dane o jednej ofierze śmiertelnej są na razie wstępne, bo ratownicy wciąż przeszukują gruzy.

Polacy i polski rząd udowodnili, że są kimś więcej niż tylko naszymi sąsiadami - napisał w niedzielę na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.



"Drodzy Polacy, jesteście tymi, którym Ukraińcy zaufali, oddając wam pod opiekę rodziny, gdy sami poszli na front. To najwyższa i najcenniejsza forma zaufania. Już zawsze będziemy pamiętać to, co dla nas zrobiliście" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Orkiestra wojskowa Narodowej Akademii Wojsk Lądowych zagrała dziś we Lwowie legendarny utwór zespołu Queen - pisze "Deutsche Welle". W swoich mediach społecznościowych publikują film, na którym słychać fragment "We Are the Champions".

Na wschodzie Ukrainy artylerzyści ukraińscy, dzięki wywiadowi straży granicznej, zniszczyli przeprawę pontonową rosyjskich okupantów, gdy poruszał się po niej wrogi czołg - pisze Ukraińska Prawda, powołując się na informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W obwodzie ługańskim trwały działania bojowe w kierunku Siewierodoniecka, w rejonie miejscowości Prudiwka. Według sztabu szturm rosyjski w celu zajęcia miejscowości Ołeksandriwka zakończył się niepowodzeniem. Na innym odcinku frontu w obwodzie ługańskim Rosjanie prowadzili działania bojowe m.in. w rejonie miejscowości Toszkiwka i Komyszuwacha.

W kierunku Doniecka "przeciwnik próbuje przerwać obronę naszych wojsk i dotrzeć do granic administracyjnych obwodu ługańskiego" - głosi komunikat sztabu ukraińskiej armii. Miasto Łyman (również w obwodzie donieckim) i pobliskie miejscowości Zakitne, Ozerne i Dibrowa są pod ostrzałem, a Rosjanie ostrzeliwali walczące tam oddziały ukraińskie.

W samym Donbasie, na kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim, wojska rosyjskie "koncentrują wysiłki na stworzeniu warunków do wznowienia ofensywy". Na tym odcinku frontu Rosjanie ostrzeliwują miejscowości leżące wzdłuż linii rozgraniczenia walczących stron.



W obwodzie charkowskim wojska rosyjskie w rejonie miasta Kupjańsk naprawiają infrastrukturę kolejową, by "zwiększyć operacyjność i przerzucanie wojsk i sprzętu". W tej części Ukrainy Rosjanie prowadzą systematyczne ostrzały artyleryjskie pozycji armii ukraińskiej.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje w komunikacie w niedzielę wieczorem, że wojska rosyjskie nie przerywają ofensywy na wschodzie Ukrainy, prowadzą ostrzał pociskami rakietowymi i zrzucają bomby lotnicze.



Na północnym wschodzie kraju Rosjanie prowadzą działania "w celu zapobieżenia przemieszczenia rezerw wojsk ukraińskich do wschodniej strefy operacyjnej", czyli obszarów Donbasu - podał sztab. Wojska rosyjskie ostrzeliwują "miejscowości i obiekty infrastruktury cywilnej w obwodach sumskim i czernihowskim".

Prezydent Duda pytany, czy Polska ma dla Ukrainy propozycje wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów z dostępem do paliw oraz ze zbytem swoich zbóż, zaznaczył, że Ukraina nie ma problemu z dostępem do zbóż, a swoje zboża chciałaby wyeksportować, czyli sprzedać i "mieć z tego dochód, tak jak zawsze, bo to stanowiło jeden z bardzo poważnych aspektów dochodów państwa i Skarbu Państwa Ukrainy". Z kolei ma dzisiaj rzeczywiście ogromne problemy z dostawami do Ukrainy ropy naftowej, jej produktów - dodał.



Duda poinformował, że obydwa te aspekty były przedmiotem jego dzisiejszych rozmów z prezydentem Zełenskim. Jak doprecyzował, rozmawiał "o tym, czy potencjalnie jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie właśnie w tym, żeby dostarczać na Ukrainę i dla Ukrainy ropę naftową i benzynę oraz czy jesteśmy w stanie, i w jaki sposób, pomóc w tym, aby zboże z Ukrainy, aby produkty rolne z Ukrainy mogły być eksportowane do różnych krajów na świecie".

To było dla mnie duże wydarzenie, że zostałem jako pierwszy prezydent od czasu rozpoczęcia wojny zaproszony tutaj, żeby wystąpić przed Werchowną Radą i reprezentować Rzeczpospolitą, wszystkich moich rodaków, cały polski naród - oświadczył w niedzielę w Kijowie prezydent Andrzej Duda podsumowując swoją wizytę na Ukrainie.



Podczas spotkania z dziennikarzami w niedzielę po południu, prezydent RP poinformował, że dobiega końca jego wizyta w Kijowie i na Ukrainie, gdzie wybrał się wraz z delegacją.

Prezydent Andrzej Duda w ukraińskim parlamecie / ANDRII NESTERENKO / PAP/EPA

Syniehubow, którego cytuje agencja UNIAN, powiedział, że sołtys "od czterech dni jest aresztowana".

Podkreślił, że władze lokalne i władze wyższego szczebla w obwodzie charkowskim starają się utrzymywać ze sobą kontakt, ale na terenach okupowanych są problemy z łącznością. Urzędnicy starają się "wyjeżdżać do miejsc, skąd można telefonować" - dodał.

Wojska rosyjskie od czterech dni przetrzymują Hałynę Turbabę, sołtys miejscowości Dworiczanske w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w niedzielę szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Rejon, gdzie leży Dworiczańske, jest okupowany przez Rosjan.

Rosyjskie wojsko użyło 350 zakładników we wsi Jagidnoje jako żywych tarcz - pisze Ukrinform, powołując się na informacje ukraińskiej prokuratury.

W okupowanym przez Rosję Naddniestrzu wojsko otrzymało rozkaz przywrócenia do działania lotniska, ale okazało się, że nie ma na to środków - wszystko zostało zrabowane wcześniej przez rosyjskich dowódców wojskowych - pisze Ukraińska Prawda, powołując się na informacje szefa Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej (RDA) Maxima Markenko.

"70 osób, w tym 12 dzieci, zostało deportowanych do Rosji z punktu filtracji agresorów rosyjskich we wsi Nikolske koło Mariupola" - podaje Ukrinform, powołując się na doradcę mera Mariupola Petra Andriuszczenko.



"Deportacja nabiera tempa. Odnotowujemy bezpośrednią deportację z Nikolskiego do Rosji, co wcześniej nie miało miejsca. Uważamy, że jest to spowodowane faktycznym zamknięciem drogi ewakuacyjnej do Zaporoża" - napisał Andriuszczenko.

"W 2016 r. UE pomogła odbudować ten most pod Siewierodonieckiem zniszczony przez Rosję w 2014 r. Teraz Rosja zniszczyła go ponownie. Zełenski podkreślił, że Ukraina nie podpisze żadnego zawieszenia broni w Mińsku, by powrócić do wojny dopiero za kilka lat. Rosja musi zostać teraz pokonana" - informuje Euromaidan Press.

W Chorzowie odbył się piknik "Kolory życia. Festiwal wdzięczności" na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego.

Podczas polsko-ukraińskiej imprezy integracyjnej Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przekazało Fundacji Onkologicznej Rakiety dwie karetki, które trafią na Ukrainę.

Piknik "Kolory życia. Festiwal wdzięczności" na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie / Zbigniew Meissner / PAP/EPA

"Wróg próbuje zdobyć autostradę Lysychansk - Bachmut, która nazywana jest drogą życia. Zablokuje to ewakuację ludności cywilnej i dostarczanie pomocy humanitarnej" - poinformowała w serwisie Telegram komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa.



Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) podał, że w mieście Marina Horka w obwodzie mińskim pochowano żołnierza kontraktowego białoruskich sił zbrojnych, a w Osipowiczach, również w obwodzie mińskim, odbyły się pogrzeby dwóch wojskowych - byłego żołnierza kontraktowego i oficera rezerwy.



Wszyscy oni - według HUR - podpisali kontrakty z rosyjskimi firmami najemniczymi, tzw. prywatnymi firmami wojskowymi i walczyli na Ukrainie. "Zasadniczo udział w wojnie przeciwko Ukrainie jest wśród wojskowych białoruskich niepopularny" - ocenia wywiad.

W lwowskim teatrze 25 lutego miała być wystawiona sztuka "Tako rzecze Zaratustra", ale po agresji Rosji na Ukrainę przestrzeń teatru została zaaranżowana tak, aby zmieściło się tam 30 potrzebujących osób. Mogli oni otrzymać pomoc medyczną i psychologiczną.



Dyrektor teatru Ołeh Cona powiedział PAP, że scena wznawia swoją działalność i zaprosił na spektakle. W sobotę pierwszy raz od wybuchu wojny odbyło się przedstawienie - wystawiono "Pieśń lasu" Łesi Ukrainki w reżyserii Andrija Prychodki.



W środę i piątek można będzie zobaczyć sztukę "Apokryfy" w reżyserii Wołodymyra Kuczynskiego. Spektakl został stworzony z dwóch dramatów Łesi Ukrainki "Na polu krwi" oraz "Joanna, żona Chuzy". 28 maja aktorzy wystawią "Amnezja/Małe zbrodnie małżeńskie" Erica-Emmanuela Schmitta.

Teatr im. Łesia Kurbasa we Lwowie, w którym mieściło się centrum pomocy i miejsce tymczasowego pobytu dla uciekających przed wojną, wznowił działalność. Jako pierwszy został wystawiony dramat Łesi Ukrainki "Pieśń lasu".



Rada Najwyższa Ukrainy (parlament) przedłużyła w niedzielę o 90 dni stan wojenny, który będzie obowiązywać w kraju co najmniej do 23 sierpnia. Za zatwierdzeniem prezydenckiego dekretu przedłużającego stan wojenny, wprowadzony w związku z rosyjską inwazją, głosowała zdecydowana większość parlamentarzystów.

Od pierwszego dnia wojny bohaterski polski naród niestrudzenie pomaga Ukrainie - pisze ukraiński MSZ mediach społecznościowych.

Ukraińcy są Polakom z całego serca wdzięczni, choć słowa wdzięczności nie wystarczą, by opisać naszą wdzięczność - czytamy we wpisie.

Lwowscy spadochroniarze zestrzelili rosyjskiego szturmowca su-25 - informuje Sztab Generalny Ukraińskiej Armii.

21 maja wojska rosyjskie ostrzelały 45 osiedli w obwodzie donieckim i ługańskim, Zginęło 9 osób, a 13 zostało rannych - informują ukraińskie służby.

Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, szkoła, most drogowy, zajezdnia kolejowa i remiza strażacka.

Papież Franciszek "może dalej odgrywać bardzo znaczącą rolę w sprawie konfliktu (na Ukrainie) i jego rozwiązania. Jest na to miejsce" - oświadczył szef dyplomacji Watykanu arcybiskup Paul Gallagher. W wywiadzie dla mediów watykańskich podkreślił, że strony konfliktu "powinny zasiąść przy stole, by negocjować".



Wojska rosyjskie ostrzelały w niedzielę miasto Malin w obwodzie żytomierskim, na zachód od Kijowa - podał portal Ukrainska Prawda. Mer Ołeksandr Sytajło potwierdził, że w mieście doszło do wybuchów.

Prezydent Rosji Władimir Putin swoją agresję na Ukrainę tłumaczy chęcią "denazyfikacji" tego kraju. Tymczasem wewnętrzne dokumenty niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) wskazują, że wojska rosyjskie wspierane są na Ukrainie przez rosyjskie prawicowe ugrupowania ekstremistyczne - pisze portal tygodnika "Der Spiegel".



Jeżeli NATO nie powstrzyma teraz Rosji, konsekwencje dla świata będą katastrofalne, ostrzegają na łamach dziennika "NRC" gen. Ben Hodges i Timo S. Koster. Były szef amerykańskich sił zbrojnych w Europie oraz holenderski analityk Atlantic Council twierdzą, że śladami Rosji mogą pójść bowiem Korea Północna i Iran.



W czasie przemówień prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego, w ukraińskiej Radzie Najwyższej w niedzielę wojsko rosyjskie wystrzeliło pociski w stronę Kijowa. Deputowani przeszli do schronu - poinformował jeden z nich, Roman Hryszczuk.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wniesienie do parlamentu ustawy, która nada Polakom na Ukrainie specjalny status. Będzie ona podobna do tych rozwiązań, które przyjął polski Sejm, by pomagać uchodźcom z Ukrainy.

Biorąc pod uwagę przyjazne stosunki między Warszawą a Kijowem, co szczególnie widoczne w kontekście toczącej się wojny Rosji z Ukrainą, czas na podpisanie nowego dobrosąsiedzkiego porozumienia między Ukrainą a Polską - powiedział prezydent Andrzej Duda, przemawiając w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Prezydent RP Andrzej Duda zapewnił Ukraińców, że ich krewni, zmuszeni do wyjazdu do Polski, nie są tam uchodźcami, lecz gośćmi - napisał na Twitterze deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej Roman Hryszczuk. Podziękowania od wszystkich Ukraińców - dodał.

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska opublikowała w niedzielę klip pt. "Wrócę", w którym ukraińscy uchodźcy w Polsce zapowiadają, że po wojnie powrócą do swojego kraju. "Wrócimy, bo nie ma nic lepszego niż dom. I zdecydowanie zaprosimy Polaków, by im podziękować" - napisała.

Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości - powiedział prezydent RP Andrzej Duda, przemawiając w niedzielę w Radzie Najwyższej Ukrainy.

"Pojawiły się niepokojące głosy, mówiące, że Ukraina powinna poddać się żądaniom Putina - powiedział Duda - Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości... nic o tobie bez ciebie".

Ukraińska Gwardia Narodowa zlikwidowała wczoraj rosyjski pojazd bojowy, który kilka godzin wcześniej zniszczył ważny most w obwodzie ługańskim i ostrzeliwał Siewierodonieck - poinformował Serhij Hajdaj, szef władz obwodu. Naprowadzić ogień pomógł materiał propagandowy w rosyjskiej telewizji.

W wyniku rosyjskich ostrzałów 12 miejscowości w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy w ciągu ostatniej doby zniszczonych zostało 58 cywilnych obiektów; są zabici i ranni - podała w niedzielę agencja Ukrinform, cytując ukraińską policję.

W wyniku wybuchu w niedzielę został ranny Andrij Szewczyk, przedwojenny wicemer Enerhodaru, który od końca marca współpracuje z Rosjanami - podał w komunikatorze Telegram legalny mer miasta Dmytro Orłow.

Rosjanie ostrzeliwują miejscowości w rejonie miasta Derhacze na wchodzie Ukrainy amunicją kasetową i pociskami wystrzeliwanymi z czołgów, moździerzy i śmigłowców - podała w niedzielę agencja Ukrinform, cytując szefa władz hromady Derhacze Wiaczesława Zadorenkę.

W wyniku ostrzału miast i wsi obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy przez wojska rosyjskie w ciągu ostatniej doby rannych zostało 11 osób - podała w niedzielę agencja Ukrinform, powołując się na szefa władz obwodowych Ołeha Syniehubowa.

Wojska rosyjskie szykują się do wznowienia ofensywy w rejonie miasta Izium w obwodzie charkowskim - podał w niedzielę w komunikatorze Telegram gubernator tego obwodu Ołeh Syniehubow.



Z powodu blokady ukraińskich portów 1,6 mld ludzi na świecie grozi niedożywienie, a kolejne setki milionów znajdzie się poniżej progu ubóstwa w wyniku wzrostu cen - poinformował w niedzielę na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.



Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 29 050 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.

Ukraina planuje zaapelować do ONZ o pozbawienie Rosji statusu państwa członkowskiego UNESCO. Projekt rządowej rezolucji w tej sprawie będzie rozpatrywany przez Radę Najwyższą Ukrainy - informuje w niedzielę agencja Ukrinform.

Rosjanie w ciągu ostatniej doby próbowali zdobyć Siewierodonieck, atakując to miasto z czterech stron - podał w niedzielę w komunikatorze Telegram gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Rosyjskie wojska zagroziły użyciem broni pływającemu pod banderą Togo cywilnemu statkowi na ukraińskich wodach terytorialnych w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym - podała w niedzielę agencja Ukrinform, powołując się na marynarkę wojenną Ukrainy.

Wojska rosyjskie przypuściły w nocy z soboty na niedzielę atak rakietowy na jedną z wiosek w obwodzie zaporoskim na Ukrainie, w rejonie wilnianskim - poinformowały na Telegramie władze obwodowe. Prawdopodobnie są zabici i ranni.

W trakcie wojny w Ukrainie zginął siostrzeniec wiceministra obrony Rosji Junusa-beki Jewkurowa - informują media rosyjskie. Państwowe kanały na razie nie ogłosiły oficjalnie śmierci mężczyzny.

Wojska rosyjskie w większym stopniu używają lotnictwa do niszczenia infrastruktury krytycznej miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie frontu - podał w niedzielę rano sztab generalny ukraińskiej armii w podsumowaniu sytuacji operacyjnej, opublikowanym na Facebooku.

W ostatniej dobie w obwodach donieckim i ługańskim wojska ukraińskie odparły dziewięć ataków Rosjan - podał w niedzielę rano sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook.

Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę wieś Biłozerka w okupowanym obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dwoje dzieci - podał portal Suspilne, powołując się na informacje od mieszkańców.



Od 30 do 40 miliardów dolarów wynoszą straty w infrastrukturze na Ukrainie z powodu wojny wywołanej przez Rosję - powiedział włoskiej agencji ADNkronos minister infrastruktury tego kraju Ołeksandr Kubrakow. "Nie ma niczego, co nie zostałoby trafione"- podkreślił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Włoch Mario Draghi przedyskutowali w sobotę podczas rozmowy telefonicznej kwestie dotyczące dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności oraz potrzebę przyjęcia szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji - poinformowała agencja Ukrinform powołując się na wpis Zełenskiego na Twitterze.

Prezydent Andrzej Duda złoży w niedzielę wizytę w Kijowie; wygłosi przemówienie przed Radą Najwyższą Ukrainy i spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - powiedział PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.