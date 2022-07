"To może mieć ogromne konsekwencje dla naszego kraju, jeśli będziemy mieli po wojnie nieleczony zespół stresu pourazowego" - podkreśla w rozmowie z magazynem "Time" pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, która zaangażowała się w działania mające zapewnić Ukraińcom powszechny dostęp do pomocy psychologicznej. Jak przyznaje, jej również nie ominęły problemy na tym tle, związane z rosyjską inwazją. "Każdego dnia czytasz i słyszysz o ofiarach. Wchłaniasz te informacje i ma to swoje efekty. Wszyscy, łącznie ze mną, poczuliśmy, że nasz stan psychiczny nie jest taki, jak powinien być. Nikt z nas nie czuje się OK" - zauważa.

Ołena Zełenska na zdj. z 2019 r. / Toms Kalnins /PAP/EPA