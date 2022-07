Armia ukraińska ponosi duże straty - przekazał minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z "The Wall Street Journal". Dzisiaj armia poinformowała o ostrzelaniu bazy wojsk rosyjskich w Chersoniu. Wybuchł pożar, a pod gruzami są ludzie. Rosjanie zbombardowali bloki mieszkalne w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Zginęło tam 15 osób. Rosja zamierza zaanektować część, a może nawet całość obwodu charkowskiego - ocenili analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy dla was w naszej relacji z 10.07.2022.

"Dziękuję ministrowi spraw wewnętrznych Ukrainy Denysowi Monastyrskiemu za dzisiejsze owocne rozmowy w Warszawie. Od maja to już nasze trzecie spotkanie poświęcone pomocy Ukrainie" - napisał wieczorem szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Każdy, kto wydaje rozkazy takich ataków, każdy kto je przeprowadza w zwykłych miastach, na osiedlach mieszkaniowych, zabija bezwzględnie świadomie, po takich atakach nie mogą mówić, że czegoś nie wiedzieli lub nie rozumieli - tak prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował ostrzał miasta Czasiw Jar, gdzie zginęło 15 osób.

Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił wojsku odbić tereny na południu, w tym celu Ukraina gromadzi "milionowe siły zbrojne wyposażone w zachodnią broń" - powiedział minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z brytyjskim "The Times".

Ukraińcy od kilku tygodni prowadzą ofensywę w obwodzie chersońskim, który jest okupowany przez Rosjan.

W Siwiersku w obwodzie donieckim dwóch cywilów zginęło w wyniku rosyjskiego ostrzału - poinformował gubernator Pawło Kyryłenko.

Cztery rosyjskie magazyny amunicji zostały zniszczone w niedzielę w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, w ostrzale dokonanym przez oddziały ukraińskiej artylerii rakietowej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe armii ukraińskiej.

Nasze oddziały artylerii rakietowej (...) przeprowadziły silne uderzenie na punkt dowodzenia gwardii narodowej (Rosgwardii-PAP) w pobliżu Chersonia i zniszczyły cztery magazyny amunicji w różnych rejonach obwodu chersońskiego - głosi komunikat Dowództwa Południe przekazany przez agencję Interfax-Ukraina.

Armia ukraińska szacuje straty rosyjskie na 15 ludzi i 60 jednostek sprzętu wojskowego. Jest to głównie sprzęt opancerzony i samochody dowódczo-sztabowe. Zniszczone też zostały zestawy rakietowe i przeciwczołgowe oraz inny sprzęt.

Musimy przegrupować nasze jednostki, wymienić je i stworzyć rezerwy, ponieważ ponosimy duże straty - przekazał minister obrony kraju Ołeksij Reznikow w rozmowie z "The Wall Street Journal".

Czekamy na więcej pancerzy, więcej broni. Musimy się przebudować na niektórych kierunkach, ulepszyć fortyfikacje i zaplanować nową strategię operacyjną - powiedział.

Zmniejszyła się liczba rosyjskich ataków w obwodzie ługańskim - przekazał gubernator Serhij Hajdaj. Rosjanie zdobyli już największe miasta w regionie, trwa teraz wypieranie ukraińskich wojsk z niektórych mniejszych miejscowości, np. w Biłohoriwce.

Rosyjska Duma Państwowa chce zwołać nadzwyczajne posiedzenie parlamentu 15 lipca w celu rozwiązania "pilnych" spraw. Ostatnie posiedzenie odbyło się 6 czerwca, do końca lipca posłowie mieli pracować w swoich okręgach, a w sierpniu mieli mieć wakacje.

Wojska rosyjskie użyły pocisków Iskander w ostrzale miasta Czasiw Jar w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - powiedział Wiaczesław Bojcow, przedstawiciel Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS). W ostrzale w sobotę wieczorem zginęło 15 osób.

Spadły orientacyjnie cztery pociski. Według wstępnych ocen ekspertów były to Iskandery - powiedział Bojcow agencji Ukrinform. Dodał, że jeden z ostrzelanych budynków to akademik, w którym mieszkali cywile. W pobliżu nie ma obiektów wojskowych - zapewnił Bojcow, wiceszef zarządu DSNS w obwodzie donieckim.

Poinformował, że na razie nie można ocenić, ile osób może znajdować się pod gruzami zbombardowanego pięciokondygnacyjnego bloku, w którym zginęło w wyniku ostrzału 15 osób.

Szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin przekazał, że na terytorium kontrolowanym przez separatystów w wyniku ukraińskiego ostrzału zginęły trzy osoby, a 11 zostało rannych.

Według kaukaskich mediów, nauczyciele z Dagestanu pójdą pracować w szkołach w tzw. republikach ludowych w Doniecku oraz Ługańsku. Chodzi o kilkadziesiąt osób. Czekają na nich wysokie pensje.

Dagestan zajmuje przedostatnie miejsce w rankingach szkolnej edukacji ze wszystkich regionów Rosji.

Siły ukraińskie odparły dwa ataki wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim na wschodzie kraju: w kierunku miejscowości Mazaniwka i Nowoseliwka Druha - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wieczornym komunikacie zamieszczonym na Facebooku sztab informuje o przeprowadzonych w niedzielę ostrzałach rosyjskich w rejonie kilkunastu miejscowości na kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim. W okolicach jednej z nich, Bohorodycznego, Rosjanie przeprowadzili atak lotniczy.

W rejonie Mazaniwki Rosjanie podjęli próbę ataku, ale zostali odparci i ponieśli straty - zapewnił sztab. Drugi atak nastąpił w rejonie miejscowości Nowoseliwka Druha, jednak i tam wobec niepowodzenia Rosjanie wycofali się.

Ministerstwo energetyki oraz ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy wyraziły w niedzielę "głębokie rozczarowanie w związku z decyzją Kanady" o odesłaniu do Niemiec, mimo obowiązujących sankcji wobec Rosji, serwisowanej w Kanadzie turbiny do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1.

W dniu, gdy tę decyzję ogłoszono, armia Federacji Rosyjskiej ostrzelała dzielnice mieszkalne w Mikołajowie, Charkowie, Krzywym Rogu i kilku miejscowościach obwodu zaporoskiego. FR zachowała się jak państwo terrorystyczne, które celowo atakuje domy i inne obiekty infrastruktury cywilnej. Zginęli cywile, kilkadziesiąt osób jest rannych - oświadczyło ministerstwo energetyki w komunikacie na stronie internetowej.



W oświadczeniu wskazano, że przekazanie turbiny jest "niebezpiecznym precedensem", który będzie miał "tylko jeden skutek - wzmocni poczucie Moskwy, że jest bezkarna". Zdaniem władz ukraińskich Rosja mogłaby bez przeszkód przesyłać gaz do Niemiec bez spornej turbiny, bo gazociąg Nord Stream 1 dysponuje kilkoma turbinami, w tym rezerwowymi.



Trwa akcja ratunkowa po ostrzale rosyjskim w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; służby ratunkowe rozebrały około 99 ton zniszczonych elementów bloku mieszkalnego - poinformowały władze regionu.

Szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że nie zmieniły się dane o liczbie ofiar śmiertelnych. Według stanu na godz. 16 w niedzielę (godz. 15 czasu polskiego) zginęło 15 osób - powiadomił Kyryłenko w komunikacie na serwisie Telegram.

Pięć osób udało się uratować. Z kilkoma osobami uwięzionymi pod gruzami ratownicy nawiązali kontakt. Pod gruzami są 24 osoby, w tym dziecko - czytamy w komunikacie.

Według różnych źródeł ostrzelano jeden albo kilka budynków mieszkalnych.

Rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie przypominają światu ludobójstwo w Srebrenicy, którego serbskie wojsko popełniło na bośniackich muzułmanach w 1995 roku - napisano w oświadczeniu szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella i unijnego komisarza Olivéra Várhelyi’ego.

Upamiętniamy 27. rocznicę pamięci wszystkich ofiar i wszystkich zaginionych podczas ludobójstwa w Srebrenicy (...) Nawet dzisiaj nie możemy brać pokoju za pewnik. Nieuzasadniona i niesprowokowana agresja Rosji na Ukrainę przywróciła naszemu kontynentowi brutalną wojnę. Masowe zabójstwa i zbrodnie wojenne, których jesteśmy świadkami na Ukrainie, przywołują żywe wspomnienia tych, którzy byli świadkami wojny na Bałkanach Zachodnich w latach 90. - czytamy.

Dzisiaj, po upływie okresu przejściowego, zaczął obowiązywać zakaz tranzytu kolejowego cementu, alkoholu, a także kawioru i innych towarów luksusowych przez Litwę z i do Kaliningradu. To działanie w ramach piątego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji za rozpoczęcie wojny przeciwko Ukrainie.

Ponad 100 Rosjan zginęło, a około 200 zostało rannych w piątkowym ataku sił ukraińskich na rosyjskie magazyny w Nowej Kachowce - poinformował rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk. Nowa Kachowka leży w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy.

Bratczuk, którego cytuje agencja UNIAN, powiadomił, że celem ataku był punkt dowodzenia armii rosyjskiej i magazyn pocisków obrony przeciwlotniczej.

Niemcy będą mogły wkrótce zaopatrzyć Ukrainę w samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard - podaje “Der Spiegel". Wszystko dlatego, że udało się znaleźć producenta, który wyprodukuje dodatkową amunicję.

Wcześniej Berlin miał wątpliwości, gdyż było dostępnych mniej niż 60 tys. pocisków. Ostatecznie jedna z norweskim firm zgodziła się na produkcję dodatkowej amunicji. W związku z tym nie będzie przeszkód dla planowanej dostawy 30 Gepardów. Pierwsze mogą trafić do Ukrainy jeszcze w lipcu.

Lojalny wobec Kijowa doradca szefa władz obwodu chersońskiego na południu kraju Serhij Chłań poinformował o ukraińskim ostrzale bazy wojsk rosyjskich w Chersoniu. W bazie wybuchł pożar, pod gruzami są ludzie - przekazał Chłań.

W komentarzu na Facebooku urzędnik poinformował, że zaatakowana została baza przy ulicy Pestela. Pierwszy ostrzał nastąpił o godz. 5 rano (godz. 4 czasu polskiego) i w bazie wybuchł pożar. Atak powtórzył się o godz. 10 i znów wybuchł pożar.

Świadkowie informują o krzykach Rosjan pod gruzami - napisał Chłań. Zastrzegł przy tym, że nie można się więcej dowiedzieć, bo przy próbach zbliżenia się do obiektu rosyjscy wojskowi reagują strzałami w powietrze.

Do 15 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału bloków w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowały służby ratunkowe. Pięć osób udało się uratować. Pod gruzami są 24 osoby, w tym dziecko - czytamy w komunikacie.

Ponawiam moją bliskość z narodem ukraińskim, codziennie dręczonym przez brutalne ataki, przez które cierpią zwykli ludzie - mówił papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Modlę się za wszystkie rodziny, szczególnie za ofiary, rannych, chorych. Modlę się za osoby starsze i dzieci i o to, by Bóg wskazał drogę, by położyć kres tej szaleńczej wojnie - dodał.

Do 10 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału bloków w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowały służby ratunkowe. Trwa poszukiwanie ludzi pod gruzami.

Służby ratunkowe, cytowane przez Suspilne, przekazały, że pod gruzami może być co najmniej 35 osób, w tym najprawdopodobniej dziecko. Z dwoma osobami - według policji - udało się nawiązać kontakt.

16 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału budynków mieszkalnych w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - przekazała przewodnicząca rady obwodu mikołajowskiego Hanna Zamaziejewa na Telegramie.

Do ataku doszło w rejonie basztańskim. "Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do naszych placówek służby zdrowia i otrzymują niezbędną pomoc" - napisała.

To może mieć ogromne konsekwencje dla naszego kraju, jeśli będziemy mieli po wojnie nieleczony zespół stresu pourazowego - podkreśla w rozmowie z magazynem "Time" pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, która zaangażowała się w działania mające zapewnić Ukraińcom powszechny dostęp do pomocy psychologicznej. Jak przyznaje, jej również nie ominęły problemy na tym tle, związane z rosyjską inwazją. Każdego dnia czytasz i słyszysz o ofiarach. Wchłaniasz te informacje i ma to swoje efekty. Wszyscy, łącznie ze mną, poczuliśmy, że nasz stan psychiczny nie jest taki, jak powinien być. Nikt z nas nie czuje się OK - zauważa.

Lotnictwo rosyjskie od 2,5 miesiąca nie wlatuje w strefę działań ukraińskiej obrony przeciwlotniczej - poinformował rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. Podkreślił, że siły rosyjskie wykorzystują lotnictwo tylko na linii frontu, gdzie trwają intensywne walki. Są tam aktywne śmigłowce przeciwnika i lotnictwo szturmowe, które atakuje w bezpośredniej biskości działań bojowych - zaznaczył.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie siły ostrzelały Charków i cztery powiaty obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow. Zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

Rosja kontynuuje ostrzał wzdłuż głównej drogi łączącej Donieck z Charkowem, a zdobycie kontroli nad nią jest ważnym celem dla wojsk rosyjskich w ich próbach zajęcia pozostałej części obwodu donieckiego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4,667 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 25,3 tys. osób.



Co najmniej 30 osób jest pod gruzami bloku, który został ostrzelany przez siły rosyjskie w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. W ataku zginęło sześć osób, a pięć zostało rannych.

Budynek ostrzelano rakietami z wyrzutni Uragan. W 4-piętrowym bloku całkowicie zniszczone zostały dwie klatki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Jeżeli mówimy o uchodźcach w kontekście Ukrainy, to nie trzeba wyjeżdżać z kraju, wystarczy przemieścić się ze wschodu na zachód czy na przykład z Mikołajewa do Kijowa. Najważniejsze jest to, że ktoś nie chce się przenosić, ale musi to zrobić, w trosce o zdrowie i życie swoje i najbliższych - powiedziała PAP rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej Helena Krajewska. W przypadku wojny w Ukrainie od momentu jej wybuchu ponad 8 mln ludzi stało się uchodźcami wewnętrznymi. W jednym momencie do ucieczki z domu zmuszona była więcej niż jedna czwarta ludności Ukrainy. Część zdecydowała się na przekroczenie granicy, z czego 4,5 mln do Polski, a część migrowała wewnątrz kraju - dodała.



Według najnowszych danych obecnie 5,5 mln osób wewnętrznie przemieszczonych wróciła do domów, ale nadal 6,2 mln jest przemieszczonych. Dodatkowo, 75 procent osób, które powróciły, deklaruje, że nie będą się już więcej przemieszczać. Niestety wiemy, jak zmienny jest ten konflikt, ci ludzie ponownie mogą stać się uchodźcami wewnętrznymi lub wyjadą za granicę kraju - podkreśliła rzeczniczka PAH.

Kanada wprowadzi nowe sankcje wobec Rosji, będą one dotyczyć m.in. przemysłu naftowo-gazowego i chemicznego. Kanadyjskie firmy będą musiały rozwiązać istniejące umowy z rosyjskim kapitałem w tych sektorach - poinformowała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Sektor naftowo-gazowy, chemiczny i produkcja przemysłowa przynoszą rosyjskiemu budżetowi ponad 50 proc. dochodów i to właśnie te sektory są nowym celem kanadyjskich sankcji. Nowe regulacje zabronią kanadyjskim firmom uczestniczenia w wytwarzaniu dóbr produkowanych przez te sektory - napisano komunikacie kanadyjskiego MSZ.

Jeśli spojrzymy tylko na dane z rosyjskiej gospodarki to widzimy, że sankcje i izolacja gospodarcza Moskwy przynoszą efekty. Ich odziaływanie jest jednak rozłożone w czasie, ale brak dostępu do nowoczesnych, zachodnich technologii i maszyn systematycznie osłabia potencjał militarny Kremla. Oczywiście same sankcje nie wygrywają wojen, potrzebna jest stała polityczna presja oraz wsparcie finansowe i wojskowe dla Ukrainy - ocenił w rozmowie z PAP europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Jeśli są jeszcze jakieś obszary gdzie sankcje można nałożyć to powinniśmy to zrobić, chociaż jak pokazuje kryzys związany z blokadą przez Litwę tranzytu do Kaliningradu, są państwa członkowskie, które jak tylko mogą starają się takie działania osłabiać - wskazał.

W opinii Złotowskiego, w wielu europejskich stolicach panuje przekonanie, że nie powinniśmy wywierać większej presji politycznej i gospodarczej na Kreml.

Tutaj nic się od początku tej agresji nie zmieniło - Niemcy, Francja, Włochy czy Austria mniej lub bardziej otwarcie będą starały się unikać dalszych sankcji, pozorując jednocześnie wsparcie dla Ukrainy. To gra na czas obliczona na to, że Kijów prędzej czy później straci siły i motywację do walki - podsumował europoseł.

Rosja zamierza zaanektować część, a może nawet całość obwodu charkowskiego - ocenili analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną.

Jak podali w najnowszym raporcie, władze okupacyjne w obwodzie charkowskim pokazały nowy sztandar, przedstawiający dwugłowego orła oraz symbole i herb Charkowa z XVIII wieku, co ma być "symbolem historycznych korzeni obwodu charkowskiego jako nierozłącznej części ziemi rosyjskiej". "Wskazuje to, że Kreml chce przyłączyć część obwodu charkowskiego do Rosji, a zapewne, jeśli zdoła, nawet całość" - pisze ISW.



"Jawne wykorzystywanie przez władze okupacyjne obwodu charkowskiego symboli i retoryki carskiej Rosji, które wyraźnie wskazuje na aneksję, zamiast symboli i retoryki sugerujących stworzenie +republiki ludowej+, potwierdza wcześniejszą ocenę ISW, że Kreml ma większe cele terytorialne, niż zajęcie obwodów donieckiego i Ługańskiego czy nawet utrzymanie południa Ukrainy" - podkreślono.