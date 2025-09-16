Siły rosyjskie przeprowadziły masowy atak Zaporoże w Ukrainie. Gubernator obwodu Iwan Fedorow przekazał w nocy, że jedna osoba nie żyje, a 7 jest rannych, w tym dziecko. O poranku agencja Ukrinform podała jednak, że liczba ofiar nocnego ataku w Zaporożu wzrosła do 13, w tym dwójki dzieci.

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek w nocy zmasowany atak na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy.

Nadawca publiczny Suspilne, którego cytuje Reuters, podał, że w mieście słychać było co najmniej 10 potężnych wybuchów. Domy i budynki zostały zniszczone, wybuchły pożary. Gubernator obwodu poinformował w nocy, że jedna osoba nie żyje, a 7 jest rannych, w tym dziecko. O poranku agencja Ukrinform podała jednak, że liczba ofiar nocnego ataku w Zaporożu wzrosła do 13, w tym dwójki dzieci.

"Na miejscu są służby ratunkowe, które udzielają pomocy rannym" - podał gubernator obwodu Iwan Fedorow. Opublikował też zdjęcia, na których widać strażaków walczących z ogniem po tym zmasowanym ataku Rosji.

