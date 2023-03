Kreml wydał lakoniczny komunikat po wczorajszym spotkaniu Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Dużo więcej szczegółów przedstawiła natomiast strona chińska. Xi Jingping od poniedziałku przebywa w Moskwie.

Xi Jinping i Władimir Putin / SERGEI KARPUHIN / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Chin Xi Jinping podczas wczorajszej rozmowy wymienili się poglądami i rozmawiali nt. chińskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Taki komunikat po tym spotkaniu przekazał Kreml. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił podania szczegółów. Więcej informacji ma się ukazać w oświadczeniu po dzisiejszych rozmowach obu liderów.

Wczoraj Putin zapewnił, że uważnie przestudiował chińskie propozycje i podszedł do nich z szacunkiem.

Jak zauważa Reuters, 12-punktowy dokument przygotowany przez Chiny jest bardzo ogólnikowy i nie ma w nim szczegółowego planu, w jaki sposób zakończyć wojnę w Ukrainie. Stany Zjednoczone krytykują tę propozycję.

Xi jest pierwszym szefem państwa, który spotkał się z Putinem, odkąd w piątek Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Xi: Putin gotowy na rozmowy ws. pokoju

Szczegółowe oświadczenie w sprawie wczorajszych rozmów opublikowała natomiast chińska agencja informacyjna Xinhua. Jak napisano, jednym z tematów rozmów były historyczne związki Chin z Rosją. Xi Jinping podkreślił podczas spotkania, jak ważna jest strategiczna współpraca między dwoma największymi sąsiadami. Oba kraje uważają dobre stosunki między nimi za priorytet - zapewnił chiński przywódca.

Podczas spotkania była także mowa o zacieśnieniu strategicznej współpracy z Rosją w wielu dziedzinach, w tym także w odniesieniu do organizacji międzynarodowych takich jak ONZ.

Według relacji Xi Jinpinga, Władimir Putin miał chwalić efekty rosyjsko-chińskiej współpracy w ostatnich latach. Zdaniem prezydenta Rosji przyniosła ona pozytywne rezultaty w wielu dziedzinach. Moskwa - jak deklarował Putin - jest gotowa ją kontynuować.

Xi podkreślił też, że poruszony został "temat rozwiązania sprawy ukraińskiej". Według niego większość krajów popiera obniżenie napięcia i chce rozmów pokojowych. Są przeciwko dolewaniu oliwy do ognia - stwierdził Xi. Historia uczy nas, że konflikt musi ostatecznie zakończyć się na drodze dialogu i negocjacji - dodał. Chiński przywódca zapewnił, że jego kraj cały czas będzie dążył do tego, by odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu rozwiązania pokojowego "sprawy ukraińskiej".

Putin - według tej relacji - miał stwierdzić, że docenia wysiłki Pekinu, jego obiektywizm i sprawiedliwą pozycję. Xi twierdzi, że Putin zapewnił go, iż uważnie przestudiował chińską propozycję ws. Ukrainy i jest gotowy na rozmowy pokojowe.

Chiny do tej pory nie potępiły rosyjskiej agresji w Ukrainie. W stosunku do inwazji nie używają też słowa "wojna". Krytykują również zachodnie sankcje wobec Rosji.