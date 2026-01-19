Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie od Stanów Zjednoczonych do dołączenia do Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy - poinformował w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Powołanie tego gremium ogłosił w ubiegłym tygodniu prezydent Trump, wchodząc tym samym w drugą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy.

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie od Stanów Zjednoczonych do dołączenia do Rady Pokoju ds. Strefy Gazy / RAMIL SITDIKOV/AFP / East News

Władimir Putin otrzymał od Stanów Zjednoczonych zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy.

Podobne zaproszenia trafiło m.in. do premiera Węgier Viktora Orbana.

Rada ma zająć się odbudową i zarządzaniem regionem po konflikcie z Izraelem.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił rozpoczęcie drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy. Jednocześnie uformowano Radę Pokoju, która ma nadzorować tamtejsze nowe władze. Na jej czele stanął Donald Trump.

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Putin otrzymał zaproszenie do dołączenia do składu rady.

Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych zaproszenie do wejścia w skład Rady Pokoju - powiedział Pieskow. Spodziewamy się w najbliższym czasie kontaktu ze strony amerykańskiej w celu wyjaśnienia wszystkich niuansów - dodał.

Zaproszenie to pojawiło się krótko po tym, jak Trump zachęcił polityków do dołączenia do Rady Pokoju oraz jej organów. Ciało to ma zarządzać Strefą Gazy, która w dużej mierze została doszczętnie zniszczona w wyniku wojny z Izraelem po październiku 2023 r.

Podobne zaproszenie otrzymane od USA opublikował w niedzielę węgierski premier Viktor Orban. Według agencji AFP zaproszenia wysłano do około 60 krajów, w tym do Egiptu, Turcji i Kanady.

Wkrótce więcej informacji.



