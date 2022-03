Ukraińska piosenkarka Susana Dżamaładinowa, występująca pod pseudonimem Dżamała, znajduje się wśród licznie napływających do Rumunii uciekinierów wojennych - podało we wtorek bukaresztańskie radio PRO FM. Artystka to zwyciężczyni festiwalu piosenki Eurowizja z 2016 r.

