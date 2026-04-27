​Sprzęt produkowany w Polsce powinien być w pierwszej kolejności sprawdzany na krajowych poligonach, a następnie w warunkach rzeczywistych na polu walki - wskazał wiceszef MON Cezary Tomczyk w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Polityk zapowiedział zacieśnienie współpracy z Ukrainą w obszarze technologii dronowych i potwierdził możliwość wspólnej produkcji bezzałogowców na terytorium Polski.

Polska i Ukraina mogą wspólnie produkować drony wojskowe.

Testy sprzętu mają odbywać się na polskich poligonach i "w warunkach rzeczywistych na polu walki".

Współpraca ma wzmocnić potencjał technologiczny i obronny obu państw.

Polska planuje wykorzystać ukraińskie doświadczenia frontowe

Ukraina stanowi obecnie unikalny poligon doświadczalny ze względu na bezpośredni kontakt z obcą armią - podkreślił Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, który był obecny na konferencji "Road to URC (Ukraine Recovery Conference - przyp. red.) - Security and Defence Dimension" w Rzeszowie.

Wiceszef MON zadeklarował, że Polska planuje wykorzystać ukraińskie doświadczenia frontowe do testowania sprzętu oraz budowy wspólnego potencjału przemysłowego. To jest prawdziwy obraz tego, co działa, a co nie działa - wskazał wiceminister.

Jak ma wyglądać współpraca militarna?

Inną, ważną częścią partnerstwa polsko-ukraińskiego ma być wymiana technologii. Tomczyk wskazał firmę WB Electronics jako przykład podmiotu już współpracującego z Ukrainą. Zaznaczył jednak, że istotne jest zwiększenie skali takich działań.

Resort chce wypracować model oparty na symbiozie i budowie wspólnej przewagi technologicznej. Jednocześnie zachowany ma być priorytet wsparcia dla walczącego sąsiada.

Wiceszefa MON zapytano o możliwość wspólnej produkcji dronów na terytorium Polski. Tomczyk potwierdził, że istnieje taka opcja. Zaznaczył, że wymaga to konkretnego modelu współpracy, który przyniesie korzyści obu państwom oraz uwzględni potrzeby Ukrainy jako kraju wymagającego pomocy militarnej.

Perspektywa odbudowy Ukrainy

Wydarzenie w stolicy Podkarpacia jest etapem przygotowań do czerwcowej konferencji o odbudowie Ukrainy organizowanej w Gdańsku. Przedstawiciele ministerstwa oraz przemysłu szukają obecnie projektów wojskowych, które można realizować wspólnie, uwzględniając aktualną sytuację frontową.

W Rzeszowie, obok paneli poświęconych cyberbezpieczeństwu i rozwiązaniom dual-use (podwójnego zastosowania), od niedzieli działa strefa Expo. Ponad 120 wystawców z kilkunastu krajów prezentuje nowoczesne technologie obronne, co ma sprzyjać budowaniu międzynarodowych partnerstw przemysłowych i kapitałowych w odpowiedzi na wyzwania współczesnego pola walki.