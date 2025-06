Wielka Brytania w obliczu narastającej krytyki w związku z polityką azylową wobec obywateli Ukrainy. Mimo trwającego konfliktu zbrojnego, wielu Ukraińcom mieszkającym na Wyspach odmawia się statusu azylanta, co rodzi poważne pytania o interpretację międzynarodowych przepisów.

Wystawa poświęcona uchodźcom wojennym z Ukrainy w Wilnie, w lutym 2023 (zdjęcie ilustracyjne) / Valdemar Doveiko / PAP

Wielka Brytania odmawia azylu Ukraińcom, argumentując, że sytuacja na Ukrainie nie spełnia kryteriów prześladowania według Konwencji Genewskiej.

Rząd sugeruje, że Ukraińcy mogą bezpiecznie przenieść się do innych części kraju i skorzystać z pomocy lokalnych organizacji oraz ONZ.

Głównym argumentem przytaczanym w pismach odmownych jest stwierdzenie, że ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie nie spełnia progu prześladowania w rozumieniu Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców. Brytyjskie władze coraz częściej sugerują, że obywatele Ukrainy mogą przenieść się do bezpieczniejszych części kraju, gdzie dostępne są usługi publiczne i gdzie mogą ubiegać się o pomoc. Wskazuje się również na możliwość skorzystania ze wsparcia Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz lokalnych organizacji humanitarnych.

Taka interpretacja oznacza, że rząd brytyjski uznaje, iż wewnętrzna relokacja na terenie Ukrainy jest wystarczającym środkiem ochrony, co zwalnia go z obowiązku przyznania azylu.

Sytuacja prawna i niepewność Ukraińców

Większość Ukraińców przebywających obecnie w Wielkiej Brytanii wjechała do kraju na 18-miesięcznych wizach wydanych w ramach specjalnych programów wsparcia. Zbliżający się termin wygaśnięcia tych wiz zmusza ich do ubiegania się o ich przedłużenie lub poszukiwania innych dróg legalizacji pobytu, w tym azylu. Odmowy azylu stawiają ich w bardzo niepewnej sytuacji prawnej i życiowej. W obliczu braku statusu uchodźcy i perspektywy nieprzedłużenia wiz, wielu z nich obawia się przymusowego powrotu do kraju, który wciąż boryka się ze skutkami wojny, bombardowaniami i zniszczeniami infrastruktury, nawet jeśli region ich pochodzenia nie jest bezpośrednio objęty działaniami wojennymi.

Kontrowersje i implikacje polityczne

Odmawianie azylu Ukraińcom wywołuje falę krytyki ze strony organizacji humanitarnych, prawników i części opinii publicznej. Argumentują oni, że taka postawa lekceważy realia wojny i ryzyko, na jakie narażeni są obywatele Ukrainy, nawet w regionach uznanych za "bezpieczniejsze". Podkreślają, że Konwencja Genewska ma chronić osoby uciekające przed prześladowaniem w swoim kraju, a trwający konflikt zbrojny i jego konsekwencje powinny być wystarczającym powodem do objęcia ochroną międzynarodową.

Ta polityka stawia Wielką Brytanię w trudnym świetle na tle innych krajów europejskich, które przyjęły bardziej łagodne podejście do ukraińskich uchodźców, i może mieć długoterminowe konsekwencje dla reputacji kraju jako schronienia dla ludzi potrzebujących takiej pomocy.