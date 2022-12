05:55

Uchylanie Rosji furtki to niebezpieczny sygnał ze strony kanclerza - komentuje w czwartek portal tygodnika "Focus" wtorkowe przemówienie kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który powiedział, że po zakończeniu wojny współpraca z Rosją będzie znowu możliwa i ważne jest, aby przygotować się na ten czas.



Scholz wygłosił przemówienie z okazji 70-lecia Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), która odegrała dużą rolę w tworzeniu "socjaldemokratycznej polityki rosyjskiej" z wiodącą doktryną "zmiany poprzez handel".



Jak przypomina "Focus", w 1970 roku w Essen podpisano umowę na dostawy gazu ziemnego, dzięki czemu rosyjski gaz popłynął do Niemiec. "Jeśli połączymy się gazociągiem, to krajobraz polityczny w Związku Radzieckim zmieni się na lepsze" - przekonywał Otto Wolff von Amerongen, ówczesny przewodniczący Komitetu Wschodniego.





05:25



Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję "Sytuacja praw człowieka w czasowo okupowanej Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol na Ukrainie", dotyczącą sytuacji, która powstała wraz z początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała agencja Ukrinfom.



Za przyjęciem dokumentu głosowały 82 kraje, 14 było przeciw, 80 wstrzymało się od głosu. Przeciwko głosowały Białoruś, Chiny, Kuba, Korea Północna, Erytrea, Etiopia, Iran, Kazachstan, Mali, Nikaragua, Rosja, Sudan, Syria, Zimbabwe.





05:22

Prezydent Francji Emmanuel Macron zamierza zadzwonić do Władimira Putina, aby wezwać go do zaprzestania bombardowań i ataków dronów w Ukrainie oraz nalegać na sfinalizować porozumienie w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych.



"To nie ma charakteru operacji specjalnej, to wojna, którą on rozpoczął i która jest podbojem terytorialnym" - dodał.

05:13

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis napisał na Twitterze, iż dziewiąty pakiet unijnych sankcji wobec Rosji jest "straconą szansą".



"Dziewiąty pakiet sankcji jest straconą szansą. To smutne, że musieliśmy spędzić tyle czasu na omawianiu ustępstw zamiast silniejszych sankcji. Wspólnie z Polską udało nam się zapewnić opcjonalne zabezpieczenia, które zamykają wszelkie luki" - napisał Landsbergis.