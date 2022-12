Na terytorium całej Ukrainy ogłoszono w piątek rano alarm przeciwlotniczy. Rosjanie odpalili kilkadziesiąt rakiet. Niektóre wleciały już na terytorium kraju. Władze apelują do mieszkańców o ukrycie się w schronach.

/ Grafika RMF FM

W przestrzeń powietrzną w okolicach Morza Kaspijskiego wzbiło się 10 bombowców strategicznych Tu-95. One wykorzystują rakiety Ch-101, o dużej sile niszczenia - mają prawie półtonowy ładunek.

Odpalono pociski z okrętów na Morzu Czarnym, lecą też z północy.

"Oczekujemy na około 60 sztuk. Część (przelatuje) już nad północnymi terytoriami Ukrainy. Sądzę także, że nasza obrona przeciwlotnicza strąci co najmniej 50" - napisał na Telegramie szef wojskowej administracji obwodowej w Mikołajowie Witalij Kim.

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono po godzinie 8 (godz. 7 w Polsce). Najpierw objął on wschodnie obwody Ukrainy, by następnie przesunąć się aż do zachodnich granic kraju.

W kilku obwodach słychać było eksplozje. Nie wiadomo na razie, czy spowodowały je wybuchy rakiet, czy też jest to wynikiem działalności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Według użytkowników serwisu Telegram siły obrony przeciwlotniczej strąciły jedną rosyjską rakietę nad obwodem kijowskim oraz jedną nad samą stolicą Ukrainy.

Po ogłoszeniu alarmu w Kijowie zamarło życie. Na jednej z ulic w centrum miasta niemal nie widać ludzi i nie jeżdżą samochody. Władze apelują do mieszkańców o ukrycie się w schronach. Namawiają do zaopatrzenia się w przenośne źródła prądu, a także w wodę.

Ukraina już mówi o trzeciej ofensywie Rosji po nowym roku

Rosja od października regularnie przeprowadza ataki rakietowe na tereny Ukrainy. Ich celem jest infrastruktura energetyczna.

Rosja ma nadzieję na długie przerwy w dostawach prądu na Ukrainie po każdym zmasowanym ataku rakietowym. To ostatnia nadzieja terrorystów - mówił kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski.

Przedstawiciele ukraińskich władz są przekonani, że Władimir Putin przygotowuje nową ofensywę. Ma ona ruszyć po nowy roku.

Dowódca armii generał Wałerij Załużny i szef MSZ Dmytro Kułeba uważają, że Rosja może podjąć próbę ofensywy w styczniu bądź lutym, a najpóźniej w marcu 2023 roku.

Eksperci zwracają uwagę, że do tej pory Władimir Putin, dążąc do swego głównego celu, jakim jest podporządkowanie Ukrainy, skupiał się na dwóch działaniach militarnych. Pierwsze z nich to trwająca ofensywa w Donbasie i próba zajęcia całego obwodu donieckiego i ługańskiego; drugie - to masowe ostrzały infrastruktury krytycznej Ukrainy. Oba działania mają na celu zmusić Ukrainę do poddania się bądź rozpoczęcia negocjacji na warunkach rosyjskiego dyktatora, co jednak się nie udało.

Wkrótce więcej na ten temat.