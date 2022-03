Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla uchodźców przybyłych do Polski" - dodał szef rządu.

Uchodźcy z Ukrainy przed Dworcem Głównym PKP w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Premier Morawiecki poinformował, że rząd przyjął dziś projekt o pomocy obywatelom Ukrainy. Jako pierwsi informowaliśmy o projekcie tej ustawy. Reporter RMF FM Kuba Kaługa pisał o szczegółach.

Szef rządu zwracał uwagę, że do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z Ukrainy i będzie ich przybywać więcej.

Nasi sąsiedzi potrzebują także naszej pomocy, ale ta pomoc nie może być tylko spontaniczna. Ona dzisiaj jest i spontaniczna, i zorganizowana, dlatego też przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę, która opracowywana była w trybie pilnym w ostatnich dniach pod kierunkiem ministra SWiA. Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski przyjechały - mówił premier.



Zwrócił uwagę, że wśród ponad miliona uchodźców ogromna większość to kobiety z dziećmi, a większość mężczyzn została na Ukrainie, by walczyć o niepodległość swojego kraju.

Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności, tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Dziękuję bardzo wszystkim polskim rodzinom, które to zrobiły, które spowodowały, że u nas, w Polsce na razie póki co nie ma konieczności tworzenia wielkich obozów dla uchodźców - powiedział premier.



Podziękował też samorządom i organizacjom pozarządowym za dobrą współpracę z rządem.

Premier zapewnił, że powstanie rezerwa celowa zarządzana przez wojewodów na pomoc obywatelom Ukrainy. Specustawa gwarantuje wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy - dodał. Ma to być 40 zł na dzień przez dwa miesiące.

Specustawa będzie regulowała także kwestie legalności pobytu Ukraińców w Polsce. Obywatele Ukrainy będą legalnie przebywać w Polsce 18 miesięcy.

Wkrótce więcej na ten temat.