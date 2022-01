"To więcej niż prawdopodobne. Atak może nastąpić w dowolnym momencie i w dowolnej skali" - mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem do Kijowa Elizaveta Yasko, deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy z partii obecnego prezydenta kraju Wołodymyra Zełenskiego. To odpowiedź przedstawicielki ukraińskiego parlamentu na pytanie o możliwy rozwój napięcia między Kremlem a Kijowem. O obecnej sytuacji państwa, skutkach gospodarczych, obawach i niepewności społeczeństwa rozmawiał z nią specjalny wysłannik RMF FM do Kijowa Mateusz Chłystun.

REKLAMA