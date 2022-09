Dziś Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ma poinformować Radę Bezpieczeństwa ONZ o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł świat przed możliwą „katastrofą radiacyjną”. Jego zdaniem ostatni ostrzał Rosjan i pożar na terenie elektrowni pokazał, że Moskwy „nie obchodzi, co powie MAEA”. Rosjanie wciąż nie przesyłają gazu przez gazociąg Nord Stream 1. W związku z tym, ceny gazu w Europie znowu wzrosły. Ukraińska kontrofensywa na południu kraju osłabia zdolności Rosjan do administrowania okupowanymi obszarami. Władze okupacyjne w obwodzie chersońskim ogłosiły wstrzymanie planów przeprowadzenia pseudoreferendum – podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Wtorek to 195 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Ukraiński policjant sprawdzający teren w Charkowie, gdzie doszło do ostrzału / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ostatniej doby uderzenia na pozycje rosyjskiego wojska, punkty dowodzenia, węzły logistyczne i przeprawy pontonowe na południu Ukrainy - podała we wtorek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa ma wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby bezpiecznie działać. Zostanie ona ponownie podłączona do ukraińskiej sieci elektrycznej po przywróceniu zasilania awaryjnego - twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

"Rosja jest zainteresowana jedynie utrzymywaniem najgorszej sytuacji (w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - przyp. RMF FM) przez możliwie najdłuższy czas. Można temu zapobiec jedynie poprzez wzmocnienie sankcji i oficjalne uznanie Rosji jako państwa terrorystycznego" - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosyjska spółka Gazprom twierdzi, że nie może wznowić przesyłu gazu przez Nord Stream 1 ze względu na wyciek w turbinie. Zdaniem producenta sprzętu, usterka nie stanowi powodu do zaprzestania działalności.

Kreml ostrzegł, że zemści się jeśli grupa G7 ustanowi limit ceny rosyjskiej ropy naftowej.

Według dowództwa operacyjnego Południe ukraińskie lotnictwo przeprowadziło na południu kraju 18 uderzeń, a jednostki artyleryjskie i rakietowe wykonały 370 misji ogniowych, atakując zgrupowania rosyjskich wojsk, stacje walki elektronicznej i mosty pontonowe przez Dniepr.

"Kontrola ogniowa przepraw przez Dniepr jest systematyczna i skuteczna" - podkreślono w komunikacie.

Rosja straciła w ciągu ostatniej doby na tym obszarze łącznie 86 żołnierzy, cztery czołgi, 12 transporterów opancerzonych, dwie haubice Msta, trzy samobieżne działa Hiacynt, stację łączności i system przeciwczołgowy. Zniszczono również cztery rosyjskie magazyny amunicji - podano.

Władimir Putin pojawił się na zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeniach wojskowych Wostok-2022 - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow lokalnym agencjom informacyjnym. W manewrach biorą udział żołnierze z kilku krajów przygranicznych lub sojuszników Rosji, takich jak Białoruś, Syria, Indie i Chiny.

Putin spotkał się z ministrem obrony Siergiejem Szojgu i szefem sztabu wojskowego Walerym Gierasimowem na poligonie Siergiejewskiego. Później mógł obserwować ostatnią fazę ćwiczeń wojskowych - podał Pieskow.

Spadająca liczba dronów, którymi Rosja dysponuje, co wynika zarówno z ich utraty w walce, jak i braku części będącego efektem sankcji, utrudnia jej prowadzenie działań zbrojnych na Ukrainie - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"5 września 2022 r. 'Osessa Journal' poinformował o 27 wylotach rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych (UAV) na zachodnim brzegu Dniepru, w porównaniu do średnio 50 dziennie przez cały sierpień. 21 sierpnia 2022 r. siły ukraińskie poinformowały o zestrzeleniu trzech rosyjskich taktycznych UAV Orlan-10 w ciągu jednego dnia" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"W ostatnich latach doktryna Rosji przypisuje coraz większą rolę UAV, zwłaszcza do wykrywania celów, w które może uderzyć jej artyleria. UAV mogą być podatne zarówno na efekty kinetyczne, gdy są bezpośrednio zestrzeliwane, jak i na zagłuszanie elektroniczne. W obliczu strat bojowych Rosja ma prawdopodobnie problemy z utrzymaniem zapasów UAV, co pogłębiane jest przez braki komponentów wynikające z międzynarodowych sankcji. Ograniczona dostępność rozpoznawczych UAV prawdopodobnie pogarsza taktyczną świadomość sytuacyjną dowódców i coraz bardziej utrudnia rosyjskie operacje" - dodano.

Ukraińscy urzędnicy potwierdzili, że siły zbrojne Ukrainy starają się wyczerpywać zdolności logistyczne Rosjan na południu poprzez precyzyjne uderzenia na punkty koncentracji ich wojsk, ośrodki dowodzenia i węzły logistyczne. Te działania kontrofensywne wywierają zamierzony wpływ na rosyjskie władze okupacyjne - napisano w raporcie Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

Szef władz okupacyjnych obwodu chersońskiego Kyryło Stremousow powiedział rosyjskiej agencji TASS, że jego administracja wstrzymała plany tzw. referendum w regionie "ze względów bezpieczeństwa". Ukraińskie centrum ruchu oporu informowało, że okupanci rezygnują z pseudoreferendów z powodu trwającej kontrofensywy - zaznacza ISW.

Krótko po publikacji depeszy TASS Stremousow zaprzeczył, że zarządził wstrzymanie przygotowań, twierdząc, że data pseudoreferendum nigdy nie została oficjalnie ogłoszona. Obie te wypowiedzi kolaboracyjnego urzędnika wskazują na dużą dezorganizację we władzach okupacyjnych, którą dodatkowo potęguje ukraińska kontrofensywa - ocenia ISW.

Rosja kupuje od Korei Północnej miliony pocisków artyleryjskich i rakiety krótkiego zasięgu, co świadczy o skuteczności sankcji gospodarczych nałożonych na Kreml. Restrykcje poważnie ograniczyły możliwości Moskwy w zakresie importu - poinformował w poniedziałek dziennik "The New York Times" za raportem amerykańskiego wywiadu.

Waszyngton nie ujawnił szczegółów rosyjskich transakcji z Pjongjangiem, zwłaszcza dotyczących konkretnych rodzajów uzbrojenia, a także wielkości i terminów dostaw. Powiadomiono jedynie, że oprócz pocisków i rakiet Moskwa może być też zainteresowana "dodatkowym sprzętem ofensywnym" produkcji północnokoreańskiej.

"Porozumienie z Koreą Północną ukazuje desperację Rosji. Jedynym powodem, dla którego Kreml może kupować pociski artyleryjskie lub rakiety od (Pjongjangu) lub kogokolwiek (innego), jest to, że Putin nie chciał lub nie był w stanie zmobilizować rosyjskiej gospodarki do wojny na nawet najbardziej podstawowym poziomie" - ocenił ekspert wojskowy Frederick Kagan, cytowany przez "NYT".

Z Rosji od początku bieżącego roku wyjechało 419 tys. ludzi, dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdy wyjeżdżających było 202 tys. - podał niezależny portal Meduza, powołując się na dane urzędu statystycznego Rosstat.

Najwięcej wyjeżdżających kierowało się na Ukrainę (prawie 80 tys.), do Tadżykistanu, Armenii i Kirgistanu. Ogółem do krajów byłego ZSRR wyjechało 368 tys. osób, a do krajów dalej położonych, głównie Chin, Indii i Wietnamu - ponad 50 tysięcy.

"Ukraina może pomóc Unii Europejskiej złagodzić skutki kryzysu energetycznego tej zimy dzięki eksportowi energii elektrycznej. To właśnie dlatego Rosja próbuje przejąć kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Jądrową. Ukraina i UE jadą na tym samym wózku: musimy pozostać zjednoczeni i pokonać Putina, zanim przysporzy nam jeszcze większych kłopotów" - stwierdził an Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Wojska ukraińskie odparły ataki Rosjan w okolicach Sołedaru, Szacht i miejscowości Zajcewe w obwodzie donieckim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zdaniem wojskowych Rosjanie skupiają się na tym, by w pełni przejąć kontrolę nad obwodem doniecki, chersońskim, częścią obwodu charkowskiego, zaporoskiego i mikołajowskiego.

"Władimir Putin korzysta z tego, że Zachód nie jest w pełni zjednoczony przeciwko niemu" - uważa Heinrich August Winkler, historyk niemiecki, w rozmowie z portalem t-online. Wskazuje na wiele błędów niemieckiej polityki wobec Rosji, podkreślając, że Polska, kraje bałtyckie i Ukraina wielokrotnie wyrażały poważne obawy.

Jak zauważa Winkler, zachodnie demokracje muszą pozostać zjednoczone w swoim oporze wobec Putina, w przeciwnym razie Ukraina nie będzie ostatnią ofiarą "dążenia do wielkości" i prób reaktywowanie imperium rosyjskiego. "Jeśli Putin zwycięży i będzie czuł, że Zachód jest mu posłuszny, Ukraina z pewnością nie będzie ostatnim przystankiem w jego pędzie do ekspansji" - zaznacza historyk.

Niemcy, największy klient Gazpromu, są pewne, że poradzą sobie bez rosyjskiego surowca. Rosja natomiast nie poradzi sobie bez technologii z Zachodu. Kreml już ostrzega Rosjan przed przerwami w dostawach prądu - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Zdaniem dziennika Rosja może mieć zimą poważne problemy z zaopatrzeniem w energię. "Dlaczego? Bo najnowocześniejsze elektrociepłownie - łącznie 4 GW energii - pracują na zachodnich turbinach gazowych. A sankcje uniemożliwiają serwisowanie i zakup części zamiennych. Zagraniczne turbiny pracują m.in. w miejskich elektrowniach i ciepłowniach w Moskwie, Petersburgu, Kazaniu, Jekaterynburgu i innych dużych miastach" - czytamy.

Rosyjska propagandystka Daria Dugina, która zginęła od bomby podłożonej w samochodzie, była tylko jedną z wielu Rosjanek, stojących na czele wojny dezinformacyjnej Kremla. Dziennik "Bild" zwrócił szczególną uwagę na cztery kobiety, stanowiące podporę Putina.

"Nie" - odpowiedział Joe Biden na pytanie, czy Rosja powinna zostać wpisana na amerykańską listę sponsorów terroryzmu. Prezydent USA takie pytanie usłyszał, gdy w nocy czasu polskiego szedł do Białego Domu, po tym jak wysiadł ze śmigłowca Marine One.

Na taką listę Rosję może wpisać Departament Stanu USA. Obecnie są na niej tylko cztery kraje: Korea Północna, Iran i Syria oraz Kuba. W praktyce wpisanie na listę sponsorów terroryzmu oznacza dalsze sankcje czy zakaz otrzymywania pomocy zagranicznej z USA.

Przesyłanie gazu rurociągiem Nord Stream 1 nie będzie wznowione dopóki Siemens Energy nie naprawi usterek aparatury - powiedział we wtorek Reutersowi wicedyrektor rosyjskiego Gazpromu Witalij Markełow. Siemens zaprzecza jakoby Rosjanie polecili mu dokonanie napraw i twierdzi, że usterki, na które powołuje się Gazprom, można usunąć na miejscu.

Ostrzał terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oznacza, że terrorystycznego państwa nie obchodzi co MAEA będzie miała do powiedzenia ani co zdecyduje społeczność międzynarodowa - powiedział Zełenski.

Dodał, że "Rosja jest zainteresowana jedynie utrzymywaniem najgorszej sytuacji przez możliwie najdłuższy czas. Można temu zapobiec jedynie poprzez wzmocnienie sankcji i oficjalne uznanie Rosji jako państwa terrorystycznego."



Już po raz drugi z powodu rosyjskiej prowokacji Zaporoska Elektrownia Atomowa jest okrok od katastrofy radiacyjnej - oświadczył w nagraniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wezwał do ogłoszenia Rosji państwem terrorystycznym.

Zełenski podkreślił, że niebezpieczna sytuacja powstała w rezultacie odłączenia elektrowni od ukraińskiej sieci energetycznej w rezultacie rosyjskiego ostrzału, a także pożaru na terenie elektrowni.