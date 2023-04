Młodzi Ukraińcy za wszelką cenę chcieli uniknąć wcielenia do armii i wysłania do walki z armią rosyjską. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała konduktora pociągu relacji Zaporoże-Przemyśl, który przemycał przez granicę ludzi uciekających przed wcieleniem do wojska.