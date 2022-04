Wojska rosyjskie nasilają ofensywę w Ukrainie, praktycznie na wszystkich kierunkach agresor prowadzi intensywny ostrzał – poinformował w środę rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzjanyk.

Mikołajów zniszczony po ostrzale / Alena Solomonova / PAP

Przeciwnik prowadzi operację ofensywną we wschodniej strefie operacyjnej. Jego zasadniczym celem pozostaje przejęcie pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a także zapewnienie stabilnego korytarza lądowego do okupowanego terytorium Krymu - oświadczył Motuzjanyk na briefingu.



Według niego siły rosyjskie są najaktywniejsze na kierunku charkowskim i donieckim, gdzie szykowane są do walki dodatkowe pododdziały, ale na całym terytorium Ukrainy nie ustają ataki rakietowe i bombowe na obiekty wojskowe i cywilne.



Resort obrony spodziewa się zaostrzenie walk na kierunku krzyworoskim i mikołajowskim, gdyż siłom rosyjskim zależy na zajęciu obwodu chersońskiego na południu kraju w jego administracyjnych granicach.



Wcześniej o możliwości ofensywy na Krzywy Róg mówił mer tego miasta Ołeksandr Wiłkuł. Powiedział, że wokół Krzywego Rogu są już przygotowane głębokie okopy i wielostopniowe umocnienia.