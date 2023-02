Siły Powietrzne Ukrainy przeprowadziły cztery naloty na obszary koncentracji żołnierzy i sprzętu wojskowego Rosjan - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Pierwszy batalion Sił Zbrojnych Ukrainy zakończył szkolenie na amerykańskich bojowych wozach piechoty M2 Bradley" - powiadomił ukraiński wiceminister obrony Ołeksandr Pawluk. Węgierskie linie lotnicze Wizz Air poinformowały w poniedziałek, że od 14 marca zawieszą wszystkie połączenia z Mołdawią. Jako przyczynę podano obawy dotyczące bezpieczeństwa tamtejszej przestrzeni powietrznej. Poniedziałek jest 369. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji z 27.02.2023 r.

Ukraiński żołnierz na linii frontu w obwodzie donieckim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

22:06

Sytuacja na froncie pod Bachmutem stale robi się trudniejsza - przekazał w wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. Odnosząc się do kolejnego rosyjskiego ataku dronów, prezydent Ukrainy zaapelował o "przełamanie tabu na dostawy samolotów".

Zełenski powiedział również, że z amerykańską minister skarbu Janet Yellen omawiali w poniedziałek w Kijowie "uruchomienie realnego mechanizmu rekompensat" za straty, które spowodowała Rosja na Ukrainie. Miałby się on opierać na skonfiskowanych rosyjskich aktywach. Przyznał, że "nie jest to łatwe zadanie".

Myślę, że format odszkodowania zostanie znaleziony i Rosja zapłaci za swoją wojnę. Pod każdym względem - powiedział Zełenski.

21:17

Rosja nie jest gotowa do długotrwałej wojny - oświadczył w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Voice of America szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Mówię to jako szef wywiadu. Oni wszelkimi sposobami pokazują, że są gotowi, że to "wojna na dziesięciolecia", ale w rzeczywistości ich zasoby są dość ograniczone, zarówno pod względem czasu, jak i ilości - podkreślił.

Budanow powiedział też, że "nie widzi obecnie faktów", które potwierdzałyby, że Chiny zgodzą się na dostarczanie Rosji uzbrojenia. Wyraził opinię, że jeśli chodzi o zakup broni z zagranicy, "możliwości Rosji ograniczają się do Iranu".

Analizując sytuację międzynarodową, Budanow ocenił, że "Ukraina stała się gwarantem bezpieczeństwa w zasadzie dla całej Europy". Przyznał jednak, że kraje Europy Wschodniej są tego bardziej świadome niż zagrożone tylko "hipotetycznie" państwa na Zachodzie. Dzięki idiotyzmowi Rosjan zrealizowały się ich największe strachy geopolityczne - ocenił Budanow.

20:59

Wysoki rangą przedstawiciel ukraińskiego wywiadu ujawnił, że podczas zbliżającej się kontrofensywy siły ukraińskie skupią się częściowo na odzyskaniu okupowanych przez Kreml terenów na południu kraju - podał brytyjski dziennik "The Daily Telegraph". Jego zdaniem, Ukraińcy będą próbowali odciąć Półwysep Krymski od kontynentalnej części Rosji.

20:52

Na początku 2021 roku władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego na czele z premier Manuelą Schwesig (SPD) utworzyły Fundację Klimatyczną, która miała pomóc w ukończeniu gazociągu Nord Stream 2, pomimo amerykańskich sankcji - pisze niemiecki "Bild" i dodaje, że w tamtym czasie w Schwerinie, stolicy landu na północnym-wschodzie RFN, rozgrywał się prawdziwy "rosyjski thriller kryminalny".

20:39

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że Chiny "bardzo wyraźnie" stanęły po stronie Rosji. Pekin zapewnił Rosji wsparcie dyplomatyczne, polityczne, gospodarcze i retoryczne - dodał, cytowany przez agencję Reutera.

20:06

Ze skazanym działaczem mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarzem Andrzejem Poczobutem i innymi więźniami politycznymi, którzy siedzą w białoruskich więzieniach, solidaryzowali się wieczorem uczestnicy comiesięcznej akcji w Białymstoku.

20:01

19:53

Bachmut trwa, ukraińska armia kontratakuje, a w tym samym czasie prezydent Wołodymyr Zełenski dymisjonuje jednego z najważniejszych dowódców. O tym Paweł Jawor rozmawiał w internetowym Radiu RMF24 z Michałem Nowakiem, autorem cyklu Raport z frontu.

19:41

Przebywająca w Kijowie minister skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że Rosja powinna ponieść koszty szkód spowodowanych jej inwazją na Ukrainę, ale istnieją "poważne przeszkody prawne" dla całkowitej konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów.

Yellen wyjaśniła, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy omawiają strategie, które zapewnią, iż Rosja zapłaci za zniszczenia wojenne na Ukrainie, szacowane na setki miliardów dolarów i rosnące każdego dnia.

19:32

Rząd Rumunii wybuduje we współpracy z władzami Mołdawii most pontonowy na granicznej rzece Prut w celu usprawnienia transportów towarowych z Ukrainy, głównie zboża.

Jak poinformował sekretarz stanu w rumuńskim ministerstwie transportu Irinel Scriosteanu, nowa przeprawa powstanie w miejscu, gdzie do 1944 roku stał most pomiędzy wsią Bombata a miastem Leova. Został on zniszczony wskutek działań Armii Czerwonej.

Z mostu pontonowego, jak sprecyzował Scriosteanu, korzystać będą zarówno pojazdy do transportu osób, jak też samochody ciężarowe.

W ostatnich miesiącach rządy Rumunii i Mołdawii ogłosiły realizację szeregu projektów w sferze logistyki służących usprawnieniu transportu towarów z Ukrainy, szczególnie zboża. Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ważny dla ekspedycji zboża z tego kraju przez Morze Czarne jest port w rumuńskiej Konstancy.

19:28

Francja wycofa część swych sił zbrojnych z Afryki, a bazy wojskowe przekształcone zostaną w ośrodki szkoleniowe. Zapowiedział to prezydent Emmanuel Macron. Według wielu paryskich komentatorów to m.in. rezultat presji ze strony Rosji, która chce wyprzeć z tego kontynentu francuskie wojsko, by zwiększyć swoje wpływy. Moskwie zależy m.in. na poparciu krajów afrykańskich w sprawie wojny w Ukrainie na forum ONZ.

19:17

Pierwszy batalion Sił Zbrojnych Ukrainy zakończył szkolenie na amerykańskich bojowych wozach piechoty M2 Bradley - powiadomił ukraiński wiceminister obrony Ołeksandr Pawluk.

Szkolenie odbywało się w bazie wojskowej USA na terytorium Niemiec.

19:06

Siły Powietrzne Ukrainy przeprowadziły cztery naloty na obszary koncentracji żołnierzy i sprzętu wojskowego Rosjan - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siłom ukraińskim udało się również zniszczyć 9 z 12 irańskich dronów szturmowych wystrzelonych przez agresorów. Trwają ponadto walki w obwodzie donieckim.

18:58

Francuska minister sportu Amelie Oudea-Castera ujawniła, że jej kraj przeznaczy milion euro jako pomoc ukraińskim sportowcom przygotowującym się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Paryżu.

18:51

Minister kultury Estonii Piret Hartman zdecydowała o przyznaniu wsparcia w wysokości 1 mln euro czterem rosyjskojęzycznym mediom w kraju.

Celem dotacji jest zapewnienie alternatywy "rosyjskojęzycznym odbiorcom, którzy nadal polegają na mediach oferujących kremlowską propagandę".

18:37

"Wyraźna ambiwalencja Niemiec wobec drapieżczej Rosji i powiązania Berlina z Kremlem umożliwiły Polsce przyjęcie pozycji moralnego przywódcy w kwestiach bezpieczeństwa Europy" - pisze na łamach gambijskiej gazety "The Standard" Diane Francis, redaktor naczelna "National Post", w tekście zatytułowanym "Czas Polski".

18:11

Węgierskie linie lotnicze Wizz Air poinformowały w poniedziałek, że od 14 marca zawieszą wszystkie połączenia z Mołdawią. Jako przyczynę podano obawy dotyczące bezpieczeństwa tamtejszej przestrzeni powietrznej.

18:03

Kierownictwo agencji wywiadowczej Mołdawii (SIS) poinformowało, że dwaj obcokrajowcy zostali zatrzymani pod zarzutem przygotowywania aktów dywersyjnych. Z opublikowanego komunikatu wynika, że mężczyźni pochodzili z różnych państw i mieli powiązania "z ośrodkami wywrotowymi z zagranicy".

17:49

Sekretarz skarbu USA Jenet Yallen przybyła dziś z wizytą do Kijowa, gdzie spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



Głównym tematem rozmów były sankcje wobec Rosji.