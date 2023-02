​Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy wprowadziła poprawki do ustaw dotyczących ochrony granicy państwowej, co umożliwi rozszerzenie do 2 km pasa granicznego przy granicach z Rosją i Białorusią; cały ten teren zostanie zaminowany - poinformowała ukraińska straż graniczna.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Długość granicy Ukrainy z Rosją to aż 2295 km, natomiast z Białorusią - 1084 km. W strefie objętej ograniczeniami zostanie ustanowiony specjalny reżim zakazujący swobodnego wjazdu, pobytu, zamieszkiwania i przemieszczania się osób niezwiązanych z obroną lub ochroną granicy państwowej - powiadomił ukraiński portal Obozrevatel. Przy granicach z pozostałymi państwami sąsiadującymi z Ukrainą dotychczasowa szerokość pasa granicznego zostanie utrzymana i będzie nadal wynosiła 30-50 metrów - czytamy na łamach serwisu nv.ua. Informacje o wzmacnianiu przez władze w Kijowie granicy z Białorusią pojawiają się od kilku miesięcy. 14 listopada 2022 roku sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow oświadczył, że strona ukraińska "kieruje się w tym względzie przykładem Polski". Jak wówczas wyjaśnił, te zapobiegawcze działania są istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa wojskowego, ale także w związku z możliwym napływem uchodźców. "Rów, nasyp, betonowy płot z drutem kolczastym - to ogrodzenie budowane na Wołyniu" - informował w listopadzie Kyryło Tymoszenko, ówczesny wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zobacz również: ​Dzieci w jednostkach paramilitarnych. Rosyjski sposób na wynaradawianie

