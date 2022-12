Władze Ukrainy osiągnęły porozumienie w sprawie otrzymania od należącej do Elona Muska firmy SpaceX kolejnych tysięcy anten Starlink - poinformowała agencja Bloomberg, cytując wicepremiera Ukrainy Mychajła Fedorowa.

Ukraińscy wojskowi naprawiają swój bezzałogowy statek powietrzny po trudnej misji rozpoznawczej w Donbasie / Vladyslav Karpovych / PAP

SpaceX i Elon Musk szybko zareagowali na nasze problemy i pomogli; Musk zapewnił nas o kontynuacji pomocy udzielanej Ukrainie - powiedział Fedorow. Dodał, że "gdy mieliśmy poważne problemy z prądem, napisałem do niego i zareagował natychmiast; Musk naprawdę rozumie sytuację".

W ciągu najbliższych miesięcy na Ukrainę trafi ponad 10 tys. urządzeń zapewniających dostęp do internetu - zapewnił wicepremier i minister cyfrowej transformacji. Wskazał, że część kosztów nabycia anten pokryje kilka krajów Unii Europejskiej.



Od początku rosyjskiej inwazji Ukraina otrzymała około 22 tys. anten Starlink. Anteny są zasilane prądem, który może być dostarczony z generatorów lub power banków.



Urządzenia Starlink odegrały ważną rolę w wojnie w Ukrainie, gdy rosyjskie wojsko skupiało się na niszczeniu komunikacji. Anteny umożliwiły ukraińskim żołnierzom utrzymanie kontaktu podczas odpierania ataków - przypomniała agencja Bloomberg.



Fedorow odniósł się również do kontynuowanych ataków rosyjskich wymierzonych m.in. w ukraińskie sieci elektryczne. Jesteśmy przygotowani do przeżycia bez prądu przez miesiąc, mając przynajmniej przenośną sieć i możliwość porozumiewania się. Mamy wiele Starlinków, ale najważniejsze jest to, że oczekujemy kolejnego transportu, który pozwoli ustabilizować sytuację w momentach krytycznych - zaznaczył wicepremier.

System sieci satelitarnej Starlink należy do firmy SpaceX biznesmena Elona Muska. Terminale Starlink pomagają ukraińskim żołnierzom obsługiwać drony, otrzymywać ważne informacje wywiadowcze i komunikować się ze sobą na obszarach, gdzie nie ma innych bezpiecznych sieci. Kompaktowe systemy, które łączą małą antenę z 35-centymetrowym terminalem, zapewniają również internet ukraińskim organizacjom pozarządowym oraz cywilom i wspierają infrastrukturę w całym kraju.