Elina Switolina awansowała do półfinału Australian Open. Rozstawiona z numerem 12. Ukrainka w 59 minut pokonała Amerykankę Coco Gauff (nr 3.) 6:1, 6:2. Teraz na jej drodze stanie Aryna Sabalenka. W nocy o półfinał zagra Iga Świątek.

Elina Switolina triumfuje / JOEL CARRETT / PAP/EPA

Elina Switolina awansowała do półfinału Australian Open po 59 minutach gry, pokonując Coco Gauff 6:1, 6:2.

W półfinale Switolina zmierzy się z liderką rankingu, Aryną Sabalenką z Białorusi.

Kiedy ćwierćfinał Igi Świątek?

Coco Gauff jest mistrzynią US Open 2023 i French Open 2025. W Melbourne jej najlepszym wynikiem pozostaje półfinał z 2024 roku.

40 stopni w Melbourne. Bitwa pod dachem

Nie ujmując zasług Elinie Switolinie, 21-letnia Amerykanka rozegrała we wtorek bardzo słabe spotkanie. W pierwszym secie popełniła pięć podwójnych błędów serwisowych. W całym meczu natomiast zanotowała tylko trzy zagrania wygrywające, przy aż 26 niewymuszonych błędach. Ukrainka miała cztery asy, 12 "winnerów" i 16 niewymuszonych błędów.

Mecz rozgrywano pod dachem, bo zgodnie z zapowiedziami wtorek był w Melbourne niezwykle gorący. Temperatura wyraźnie przekroczyła 40 stopni Celsjusza i po godzinie 13 czasu miejscowego na sześć godzin przerwano spotkania rozgrywane na otwartych kortach.

Switolina z Sabalenką w półfinale

Switolina pierwszy raz zagra w półfinale AO, a jej rywalką będzie Aryna Sabalenka.

Kilka godzin wcześniej Sabalenka pokonała 18-letnią Amerykankę Ivę Jovic (nr 29.) 6:3, 6:0.

27-latka z Mińska w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z Amerykanką Madison Keys.

Sabalenka ma ze Switoliną korzystny bilans pięciu wygranych przy jednej porażce.

Iga Świątek kontra Jelena Rybakina o półfinał

Dwa pozostałe ćwierćfinały zostaną rozegrane w środę. O godzinie 1.30 czasu polskiego Iga Świątek (nr 2.) zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną (nr 5.), a następnie Amerykanka Amanda Anisimova (nr 4.) zagra z rodaczką Jessicą Pegulą (nr 5.).

Historia rywalizacji Świątek z Rybakiną jest bogata i wyrównana. Mają za sobą 11 spotkań, z których sześć wygrała Polka. Aż pięć razy mierzyły się w poprzednim sezonie. Cztery pierwsze mecze padły łupem Świątek, w tym ćwierćfinał French Open. W listopadzie przegrała jednak 6:3, 1:6, 0:6 w WTA Finals, w którym Rybakina ostatecznie triumfowała.

26-letnia zawodniczka urodzona w Moskwie największy sukces odniosła w 2022 roku, kiedy wygrała Wimbledon. W 2023 w finale Australian Open uległa Białorusince Arynie Sabalence, a wcześniej - w 1/8 finału - wyeliminowała Świątek.

W obecnej edycji turnieju w Melbourne Rybakina rozstawiona jest z numerem piątym i nie przegrała jeszcze seta. W żadnym meczu nie oddała rywalce więcej niż siedem gemów.

Zwyciężczyni w półfinale zagra z lepszą w amerykańskim pojedynku Anisimovej z Pegulą.



Półfinały zaplanowano na czwartek, finał na sobotę.

Ćwierćfinały Australian Open

wtorek

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Iva Jovic (USA, 29) 6:3, 6:0

Elina Switolina (Ukraina, 12) - Coco Gauff (USA, 3) 6:1, 6:2

środa

Iga Świątek (Polska, 2) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 5)

Amanda Anisimova (USA, 4) - Jessica Pegula (USA, 6)

Półfinały Australian Open

czwartek

Sabalenka - Switolina

Świątek/Rybakina - Anisimova/Pegula