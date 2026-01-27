We wtorek rano wznowione zostały poszukiwania 13-latki porwanej wczoraj przez morze w porcie Ċirkewwa na Malcie. Jak informuje dziennik "Times of Malta", poszukiwana to Polka. Warunki, w których prowadzona jest akcja, są bardzo trudne. Wieje silny wiatr, fale są bardzo wysokie.

Poszukiwania 13-latki trwają od poniedziałku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Rano Siły Zbrojne oraz Departament Ochrony Cywilnej wznowiły poszukiwania 13-letniej dziewczynki, która została porwana przez morze w Ċirkewwa około godziny 18:15 w poniedziałek. W nocy akcja została przerwana z powodu złej pogody.

"Niekorzystne warunki pogodowe, w tym wzburzone morze i silny wiatr, nadal stwarzają trudne warunki dla wszystkich zaangażowanych ratowników. Mimo tych trudności, poszukiwania wznowiono dziś rano o świcie" - przekazano w komunikacie. Ratownicy obawiają się, że fale mogły zepchnąć dziewczynkę na skaliste wybrzeże.

W poszukiwaniach zaginionej dziewczynki biorą udział helikoptery, łodzie oraz drony.

Jak pisze "Times of Malta", 13-latka to Polka. Dziewczynka przebywała w pobliskim hotelu. Wczoraj była na nabrzeżu z ojcem i bratem. Robili zdjęcia wzburzonego morza. Wtedy dzieci zostały porwane przez wodę. Ojcu udało się uratować chłopca.