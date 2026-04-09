Do Ukrainy sprowadzono tysiąc ciał, które według wstępnych informacji mogą należeć do ukraińskich żołnierzy poległych w wojnie z Rosją. To kolejna taka wymiana w ostatnich miesiącach, będąca efektem międzynarodowych negocjacji i współpracy wielu instytucji. Trwają szczegółowe badania mające na celu identyfikację ofiar i umożliwienie rodzinom godnego pochówku bliskich.

W czwartek Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie poinformował o sprowadzeniu na Ukrainę tysiąca ciał, które według wstępnych ustaleń mogą należeć do ukraińskich wojskowych poległych podczas działań wojennych z Rosją. To już kolejna tego typu operacja - podobna miała miejsce 26 lutego, kiedy Ukraina również odzyskała zwłoki tysiąca żołnierzy.

Proces odzyskiwania ciał jest niezwykle skomplikowany i wymaga współpracy wielu instytucji. W akcję zaangażowane są m.in. Połączone Centrum przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, Siły Zbrojne Ukrainy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy, Sekretariat Pełnomocnika ds. Osób Zaginionych w Szczególnych Okolicznościach oraz Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Działania te wspierają także inne struktury sektora bezpieczeństwa i obrony.

Identyfikacja i godny pochówek

Jak podkreślają ukraińskie władze, kluczowym etapem po sprowadzeniu ciał jest ich identyfikacja. Śledczy wraz z ekspertami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadzą szczegółowe badania, które pozwolą ustalić tożsamość zmarłych. Dopiero po zakończeniu tych procedur ciała zostaną przekazane rodzinom, które będą mogły zorganizować godny pochówek swoich bliskich.

Proces identyfikacji jest czasochłonny i wymaga zastosowania nowoczesnych metod, w tym badań DNA. Dla wielu rodzin to jedyna szansa na poznanie losu zaginionych krewnych i zakończenie wielomiesięcznej niepewności.

Międzynarodowa współpraca i negocjacje

Odzyskanie ciał było możliwe dzięki wspólnym wysiłkom ukraińskich służb oraz wsparciu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Organizacja ta odegrała kluczową rolę w koordynowaniu działań i pośredniczeniu w kontaktach między stronami konfliktu.

Wymiana ciał i jeńców wojennych została uzgodniona podczas drugiej rundy negocjacji, która odbyła się 2 czerwca 2025 roku w Stambule. Rozmowy prowadzone były z udziałem władz Turcji, które pełniły rolę mediatora. Ustalono wówczas, że wymiana obejmie wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych oraz żołnierzy poniżej 25. roku życia, a także ciała poległych w formule 6 tysięcy na 6 tysięcy.