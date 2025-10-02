Dziennik "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz poinformował, że USA przekażą Ukrainie dane wywiadowcze do prowadzenia ataków rakietowych na cele w głąb Federacji Rosyjskiej.

Prezydent Donald Trump przyjmuje w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego (zdjęcie poglądowe) / BONNIE CASH / POOL / PAP/Newscom

Dziennik podkreślił, że prezydent USA Donald Trump zgodził się na dzielenie się z Ukraińcami danymi wywiadowczymi, a jego administracja rozważa wysłanie Ukrainie broni, dzięki której mogliby atakować więcej celów na terenie Rosji.

Według źródeł gazety Amerykanie będą przekazywać Ukrainie dane potrzebne do przeprowadzenia ataków z użyciem pocisków dalekiego zasięgu na rosyjską infrastrukturę energetyczną. "USA wzywają też sojuszników z NATO do udzielenia Ukraińcom podobnego wsparcia" - czytamy.

Trump zwiększy pomoc dla Ukrainy?

Gazeta napisała także, że rozszerzona współpraca w zakresie danych wywiadowczych to najnowszy sygnał świadczący o zwiększaniu przez Trumpa wsparcia dla Ukrainy. Rozmówcy dziennika przekazali, że będzie to pierwszy raz, gdy administracja Trumpa wesprze ukraińskie ataki z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu na obiekty energetyczne znajdujące się w głębi rosyjskiego terytorium.

Dzięki danym od USA, Ukraina będzie lepiej przygotowana do atakowania rafinerii, rurociągów, elektrowni i innej infrastruktury położonej daleko od jej granic. Ma to pozbawić Kreml dochodów i ropy, które pozwalają jej na kontynuowanie wojny. Część rozmówców dziennika przekazała, że USA rozważają przekazanie Ukrainie m.in. pocisków Tomahawk i Barracuda. Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie tego, czy jakieś uzbrojenie zostanie wysłane. Amerykańscy urzędnicy czekają na pisemne wytyczne z Białego Domu przed udostępnieniem niezbędnych informacji wywiadowczych - powiedział jeden z urzędników.

Jak podał w piątek "Wall Street Journal", Trump powiedział ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji. Portal Axios poinformował, że Zełenski miał poprosić Trumpa o pociski dalekiego zasięgu Tomahawk. To precyzyjne pociski manewrujące, które mogą mieć zasięg od ok. 1300 km do 2500 km.