Załoga przejętych przez marynarkę wojenną Izraela statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy jest w drodze do Izraela, skąd zostanie deportowana do Europy - przekazał w czwartek izraelski resort dyplomacji. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni. W misji humanitarnej Flotylli Sumud brali udział Polacy, w tym poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski. Zostali przechwyceni przez siły Izraela. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort stale monitoruje sytuację związaną z zatrzymaniem statków z pomocą humanitarną międzynarodowej flotylli Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF), także jednostek z polskimi obywatelami. "Są bezpieczni i nikt z nich nie ucierpiał" - zapewnił.

Zobacz również:

Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek - wynika z postów organizatorów na platformie X. 

Wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane. Izraelski MSZ przekazał, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło natomiast akcję Izraela mianem "aktu terrorystycznego".

MSZ Izraela: Uczestnicy Flotylli do Gazy zostaną deportowani do Europy

MSZ Izraela przekazało w czwartek, że załoganci przejętych przez marynarkę wojenną tego państwa statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni.

Aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy poinformowali o dostrzeżeniu zbliżających się do nich ponad 20 izraelskich okrętów. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).

Biejat: Misja humanitarna została zatrzymana przez Izrael

Niedługo później Magdalena Biejat przekazała na platformie X, że flotylla została zatrzymana przez Izrael. "Misja humanitarna płynąca do Strefy Gazy została zatrzymana przez Izrael. W tym polscy obywatele Franciszek Sterczewski i Omar Faris. Razem z (posłanką) Darią Gosek-Popiołek i (byłym wiceszefem MSZ) Andrzejem Szejną jesteśmy w kontakcie z Flotyllą. Domagamy się od MSZ natychmiastowych działań w sprawie naszych obywateli!" - napisała Biejat.

Organizatorzy wyprawy Global Movement to Gaza Poland umieścili na platformie X nagrania przedstawiające przechwytywanie jednostek flotylli przez izraelską armię. "Część z kilkudziesięciu łodzi składających się na Sumud straciła w środę w nocy łączność" - napisano w sieci. Aktywiści dodali, że żołnierze izraelscy weszli na pokłady kilku jednostek.

"Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną, zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele Omar Faris i Franciszek Sterczewski" - czytamy we wpisie Global Movement to Gaza Poland na platformie X.

Także na profilu Global Movement to Gaza Poland pojawiło się niepokojące nagranie z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego. Jeżeli widzicie to wideo to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba: wstawcie się za mną i moimi towarzyszami. Panie premierze, panie ministrze spraw zagranicznych, z całego serca proszę was, zróbcie wszystko, aby członkowie flotylli z polskiej delegacji wrócili bezpiecznie do domu. Niech żyje wolna Palestyna, niech żyje wolna Polska - mówi na zamieszczonym nagraniu.

Sterczewski wcześniej informował, że już od miesiąca ćwiczone są różne scenariusze. Jesteśmy gotowi na ataki i na próby przechwycenia naszych statków przez izraelskie służby - mówił. 

Reakcja MSZ. "Polacy są bezpieczni"

W środę do wydarzeń na międzynarodowych wodach z udziałem Izraela i aktywistów z całego świata, w tym Polaków, odniósł się rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. 

"Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli" - napisał w serwisie X.

Dodał, że są bezpieczni i nikt z nich nie ucierpiał. 

Także w czwartek na profilu Global Movement to Gaza Poland poinformowano o zatrzymaniu kolejnej jednostki wchodzącej w skład flotylli, a na niej polskiej obywatelki Niny Ptak - również w jej przypadku opublikowano przygotowane wcześniej nagranie, na którym aktywistka podkreśla, że została zatrzymana przez izraelskie siły podczas legalnej misji humanitarnej, i apeluje do polskie władze do "podjęcia natychmiastowych działań dyplomatycznych" w celu uwolnienia polskich aktywistów i zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domu.

Aktywiści: Kontynuujemy naszą misję

W czwartek nad ranem organizatorzy flotylli zamieścili na X kolejne wpisy, w których przekazali, że część ze statków flotylli nie została zatrzymana przez Izraelczyków i wciąż płynie do Gazy. "Wciąż płyniemy. 30 statków w drodze do Gazy, 46 mil morskich od Gazy, 13 łodzi przechwyconych. Nielegalne przechwycenia nas nie powstrzymają. Kontynuujemy naszą misję przełamania blokady i otwarcia korytarza humanitarnego" - czytamy. 

Jak wówczas podano: na pokładzie jednej z wciąż płynących łodzi była jeszcze jedna obywatelka Polski - dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz. My nie rozmawiałyśmy z izraelskimi siłami okupacyjnymi. Oni uderzali nas wodą (z armatek wodnych), ale my dalej płyniemy! - relacjonowała Polka.

W czwartek rano organizatorzy przekazali, że łódź "All In", której płynęła Polka, również została przechwycona przez izraelskie wojsko. Stało się około godz. 6:00.

Flotylla Sumud

Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. 

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".