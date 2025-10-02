Załoga przejętych przez marynarkę wojenną Izraela statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy jest w drodze do Izraela, skąd zostanie deportowana do Europy - przekazał w czwartek izraelski resort dyplomacji. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni. W misji humanitarnej Flotylli Sumud brali udział Polacy, w tym poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski. Zostali przechwyceni przez siły Izraela. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort stale monitoruje sytuację związaną z zatrzymaniem statków z pomocą humanitarną międzynarodowej flotylli Sumud (Global Sumud Flotilla, GSF), także jednostek z polskimi obywatelami. "Są bezpieczni i nikt z nich nie ucierpiał" - zapewnił.

W sieci pojawiło się nagranie z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, który zaapelował o pomoc do polskich władz (Screen: Facebook/Global Movement To Gaza Poland) / FETHI BELAID/AFP/East News / East News

Zbliżająca się do Strefy Gazy międzynarodowa flotylla Sumud poinformowała w środę o rozpoczęciu przez Izrael przechwytywania jej jednostek - wynika z postów organizatorów na platformie X.

Wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane. Izraelski MSZ przekazał, że kilka łodzi flotylli zostało "bezpiecznie zatrzymanych". MSZ Turcji określiło natomiast akcję Izraela mianem "aktu terrorystycznego".

MSZ Izraela: Uczestnicy Flotylli do Gazy zostaną deportowani do Europy

MSZ Izraela przekazało w czwartek, że załoganci przejętych przez marynarkę wojenną tego państwa statków flotylli humanitarnej do Strefy Gazy są w drodze do Izraela, skąd zostaną deportowani do Europy. Dodano, że zatrzymani są zdrowi i bezpieczni.

Aktywiści próbujący dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy poinformowali o dostrzeżeniu zbliżających się do nich ponad 20 izraelskich okrętów. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).