W sobotę rano w szpitalu w Dnipro zmarł ciężko ranny polski ochotnik. W tym tygodniu pojawiły się informacje o śmierci trzech Polaków walczących po stronie Ukrainy. Rada miejska Chersonia wezwała mieszkańców gminy do ewakuacji z powodu ciągłego rosyjskiego ostrzału - poinformował portal Ukraińska Prawda. Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w rosyjskich ostrzałach Chersonia na południu Ukrainy - poinformował szef chersońskiej wojskowej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. Rosyjska ofensywa na Bachmut w Donbasie w znacznej mierze przystopowała - podkreśliło ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Najważniejsze informacje dotyczące 395. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 25.03.2023 r.

19:22

Wiceminister obrony Hanna Maliar zwróciła się do ukraińskich mediów o "milczenie w sprawie kontrofensyw", które siły zbrojne Kijowa planują przeprowadzić - podaje Kyiv Independent. Malar podkreśliła, że tylko trzech ludzie na Ukrainie może się wypowiadać o strategicznych planach kraju: prezydent Wołodymyr Zełenski, minister obrony Ołeksij Reznikow i głównodowodzący armii gen. Walerij Załużnyj.

"Mamy jeden plan strategiczny - wyzwolenie wszystkich naszych ziem. Szczegóły są tajemnicą wojskową" - stwierdziła Malar we wpisie na Facebooku.

18:36

Wojska rosyjskie ostrzelały miasta Czasiw Jar i Toreck w obwodzie donieckim; na skutek ostrzałów zginęły dwie osoby - poinformował w sobotę Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"W mieście Czasiw Jar zginął cywil, a w Torecku terroryści (Rosjanie-PAP) zabili kobietę" - poinformował Jermak na serwisie Telegram.

Liczący przed rosyjską inwazją około 12 tys. mieszkańców Czasiw Jar jest położony nieopodal szturmowanego od miesięcy przez wojska rosyjskie Bachmutu. Przez miejscowość przebiega ważna trasa zaopatrzeniowa łącząca Bachmut z Kostiantyniwką.

17:40

"W sobotę rano w szpitalu w Dnipro zmarł ciężko ranny polski ochotnik. To tragiczny tydzień, łącznie zginęło trzech naszych rodaków walczących po stronie Ukrainy" - przekazał w sobotę minister w KPRM Michał Dworczyk.

15:37

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty powiedział w sobotę, że ocena wywiadu brytyjskiego, iż rosyjska ofensywa na Bachmut przystopowała, wymaga przeanalizowania. Walki o miasto wciąż są bardzo intensywne - mówił Czerewaty.

Jak pokazują ostatnie trzy dni, dziś było 18 starć, a niedawno - 30 do 50. Ale wymaga to bardziej szczegółowej analizy - powiedział Czerewaty, cytowany przez portal ZN.UA. Jak dodał, najbliższy tydzień pokaże rozwój sytuacji. Podkreślił, że Bachmut wciąż stanowi epicentrum walk.

Rzecznik armii wyjaśnił, że w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili na kierunku Bachmutu 178 ostrzałów, w tym 40 - na samo miasto. Użyli przeciwko oddziałom ukraińskim artylerii, lotnictwa i systemów rakietowych. 182 Rosjan zostało zabitych przez siły ukraińskie, 218 zostało rannych - poinformował Czerewaty.

14:19

Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę z artylerii punkt wydawania pomocy humanitarnej w Chersoniu na południu Ukrainy - poinformował szef administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin. Podkreślił, że to kolejny atak na miejsca, gdzie cywile zwracają się po pomoc.

14:08

Surowe sankcje na Rosję to gwarant bezpieczeństwa. Trzeba objąć sankcjami podmioty, które Moskwa wykorzystuje do pozyskiwania części potrzebnych do produkcji uzbrojenia - oznajmił w sobotę Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

14:06

Węgry w żadnym wypadku nie będą wspierać transatlantyckiej i europejskiej integracji Ukrainy dopóki zagrożone będą węgierskie szkoły na Zakarpaciu - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

14:00

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem o przedłużonej umowie zbożowej umożliwiającej eksport zboża ukraińskiego; Erdogan podkreślił rolę negocjacji w zakończeniu wojny na Ukrainie - podała kancelaria prezydenta Turcji.

13:19

