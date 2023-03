Specjaliści z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie po raz pierwszy pobrali nerkę do przeszczepu od żywego dawcy przy użyciu robota da Vinci. Dawczynią była mama, która oddała narząd swojemu synowi.

Zdjęcie z operacji / Materiały prasowe

Nerka została pobrana przez zespół urologów z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szpitala na Pomorzanach. Przy użyciu robota da Vinci wypreparowano narząd, a samo wyjęcie nerki nastąpiło laparoskopowo.



Robot chirurgiczny pozwala na bardzo precyzyjny wgląd w anatomię, szczególnie tzw. wnęki nerkowej, co ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo dawcy oraz na jakość pobranego narządu. Przy planowaniu operacji wykorzystano precyzyjny, wydrukowany model 3D nerki dawcy, co znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo zabiegu - przekazał prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM.



Po ok. trzygodzinnym zabiegu, pobrana nerka została przekazana na drugą salę operacyjną zespołowi chirurgów Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Tam we współpracy z urologiem została przeszczepiona biorcy.



Wykonanie modelu 3D operowanego narządu daje już przed zabiegiem możliwość dużo lepszego poznania pobieranego organu. A pobranie robotyczne to przyszłość - łatwiejszy dostęp do nerki, doskonały obraz. Z pewnością stanie się to standardem w naszym szpitalu. W takim kierunku idzie światowa medycyna - podkreślił prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM.



To trzecie w kraju pobranie nerki z wykorzystaniem systemu robotycznego. Pacjenci czują się dobrze i niebawem zostaną wypisani ze szpitala.

