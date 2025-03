Donald Trump poinformował, że odbył "bardzo dobrą i produktywną" rozmowę z Władimirem Putinem. Prezydent USA dodał, że istnieje "bardzo duża szansa" na zakończenie rosyjsko-ukraińskiej wojny.

Donald Trump poinformował na platformie Truth Social, że w czwartek odbył "bardzo dobrą i predyktywną" rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Istnieje bardzo duża szansa, że ta okropna, krwawa wojna w końcu dobiegnie końca" — napisał Trump.

Prezydent USA dodał, że poprosił Putina o oszczędzenie życia "całkowicie otoczonych" ukraińskich żołnierzy.

"W tej chwili tysiące ukraińskich żołnierzy jest całkowicie otoczonych przez rosyjskie wojsko i znajduje się w bardzo trudnej i niebezpiecznej pozycji. Gorąco prosiłem prezydenta Putina o oszczędzenie ich życia. Byłaby to okropna masakra, jakiej nie widziało od II wojny światowej" - napisał Trump.

Pisząc o trudnej i niebezpiecznej sytuacji ukraińskich żołnierzy Trump najprawdopodobniej miał na myśli sytuację w obwodzie kurskim. W czwartek portal francuskiego dziennika "Le Monde", powołując się na ukraińskich obserwatorów i brak doniesień o intensywnych walkach, pisał, że wiele wskazuje na to, że siły ukraińskie wycofują się - pod presją władz USA - z obwodu kurskiego po ponad siedmiu miesiącach od zajęcia części tego regionu na zachodzie Rosji.

Rosja chce "doprecyzowania pewnych kwestii"

Wcześniej służby prasowe Kremla poinformowały, że w czwartek późnym wieczorem Władimir Putin przyjął Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa. Rosyjski prezydent miał mu przekazać swoją odpowiedź na propozycję rozejmu poprzedzającego rokowania w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Agencja Reutera cytuje rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który powiedział m.in. o "ostrożnym optymizmie" strony rosyjskiej co do dalszych rokowań na temat zakończenia wojny. Pieskow poinformował też, że Witkoff miał przekazać dodatkowe informacje dotyczące stanowiska władz USA wobec sytuacji na Ukrainie.

Rzecznik Kremla podkreślił, że zasadniczo Rosja popiera amerykańskie stanowisko w tej sprawie, ale zarazem chce "doprecyzowania pewnych kwestii". Pieskow nie wyjaśnił, czego dotyczą wątpliwości władz Rosji. Stwierdził jedynie, że rosyjski przywódca zadał amerykańskiemu gościowi "kilka pytań, na które należy odpowiedzieć wspólnie".

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale mimo to prezydent wyraził solidarność ze stanowiskiem pana Trumpa - oświadczył Pieskow. Dodał, że kiedy już Witkoff przekaże prezydentowi USA stanowisko Rosji, kancelarie obu przywódców ustalą termin rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem.

W czwartek jeden z doradców przywódcy Rosji Jurij Uszakow nazwał zaproponowaną przez administrację USA i zaakceptowaną przez władze Ukrainy propozycję 30-dniowego rozejmu mianem "imitacji działań pokojowych".

Ustalenia po spotkaniu amerykańsko-ukraińskim

We wtorek delegacje USA i Ukrainy ustaliły w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, że proponowany rozejm obejmowałby działania w przestrzeni powietrznej, na morzu i wzdłuż całej linii frontu na lądzie. We wspólnym oświadczeniu przekazano, że "USA zakomunikują Rosji, iż wzajemność ze strony Rosji jest kluczem do osiągnięcia pokoju".