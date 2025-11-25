"W ciągu ostatniego tygodnia mój zespół poczynił ogromne postępy w dążeniu do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą" - poinformował prezydent USA Donald Trump, zaznaczając, że "pozostało tylko kilka punktów spornych". Amerykański przywódca stwierdził, że jest gotowy spotkać się i z Wołodymyrem Zełenskim, i z Władimirem Putinem, ale pod warunkiem, że porozumienie kończące konflikt będzie "ostateczne" albo "w końcowej fazie".

/ RMF FM

W ostatnich dniach rozmowy pokojowe nabrały widocznego rozpędu. Wszystko zaczęło się od przedstawionego przez Stany Zjednoczone, a uzgodnionego z Rosją 28-punktowego planu pokojowego. Większość zapisów w nim była co najmniej kontrowersyjna z punktu widzenia nie tylko Ukrainy, ale i Europy, a co za tym idzie - nie było szans, by Kijów się na wspomniane propozycje zgodził.

W niedzielę w szwajcarskiej Genewie doszło do serii spotkań, podczas których omawiano wspomniany 28-punktowy plan pokojowy - najpierw ukraińska delegacja spotkała się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a następnie z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedzieli po rozmowach w Szwajcarii, że odbyli najlepsze dotąd spotkanie na temat zakończenia wojny w Ukrainie, a oba zespoły pracują nad zmianami do propozycji pokojowej USA.

"Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także nieustające wysiłki prezydenta Trumpa mające na celu zakończenie wojny. Nasze delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie kluczowych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie" - poinformował natomiast we wtorek Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.