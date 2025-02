Nie tylko światowi, ale i polscy politycy są wstrząśnięci po kłótni Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim, do której doszło w piątek w Białym Domu. "Trzy lata odwagi i determinacji. Prezydent Zełensky - szacunek. Ukraina - jesteśmy z wami" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Drodzy ukraińscy przyjaciele, nie jesteście sami" - tak z kolei napisał premier Donald Tusk. To pokłosie szokującej rozmowy prezydentów, podczas której Trump powiedział m.in., że Zełenski "igra z III wojną światową". "To się nie dzieje naprawdę" - skomentował minister Marcin Kierwiński. Na razie do spotkania nie odniósł się natomiast prezydent Andrzej Duda.

Donald Tusk / Adam Burakowski/East News / East News Chyba nikt nie spodziewał się, że właśnie w taki sposób przebiegnie rozmowa Wołodymyra Zełenskiego, który przyleciał w piątek do Waszyngtonu na zaproszenie Donalda Trumpa, aby podpisać umowę dotyczącą ukraińskich metali rzadkich . "Zełenski nie uszanował Stanów Zjednoczonych Ameryki w ich ukochanym Gabinecie Owalnym" - napisał Trump po spotkaniu, podczas którego wielokrotnie podkreślał, że przywódca Ukrainy powinien dziękować Stanom. Albo zawrzesz umowę, albo wycofujemy się, a jeśli się wycofamy, będziesz musiał walczyć. Nie sądzę, żeby to dobrze poszło i się o tym przekonasz (...) - mówił także Donald Trump. Do podpisania umowy między Stanami a Ukrainą nie doszło. Nie odbyła się też konferencja prasowa, która miała zwieńczyć udane - w założeniu - rozmowy. Reuters poinformował, powołując się na anonimowego przedstawiciela Białego Domu, że podpisanie umowy jest możliwe, dopóki Zełenski pozostaje w USA. "Ukraino, jesteśmy z tobą" Na platformie X posypały się komentarze świadczące o tym, że nie tylko główni gracze w tej rosyjsko-ukraińsko-amerykańskiej, ale dosłownie cały świat obserwował bacznie to spotkanie. Do rozmów odnieśli się także polscy politycy. "Drodzy ukraińscy przyjaciele nie jesteście sami" - napisał premier Donald Tusk. Tweet premiera na platformie X skomentował m.in. przebywający na Węgrzech polityk PiS, były wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski. "Mów za siebie, niemiecko-rosyjski lokaju. W interesie Polski leży sojusz transatlantycki, a nie przywiązanie do fartucha Francji i Niemiec" - taki wpis zamieścił. "Trzy lata odwagi i determinacji. Prezydent Zełensky - szacunek. Ukraina - jesteśmy z wami" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Wygląda jakby w Białym Domu rozstawiono bokserski ring. To się nie dzieje naprawdę..." - taki wpis zamieścił z kolei Marcin Kierwiński, minister ds. odbudowy po powodzi, polityk Koalicji Obywatelskiej. "Niezmiennie, Ukraino, jesteśmy z Wami" - napisała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Do spotkania przywódców USA i Ukrainy nie odniósł się jeszcze polski prezydent Andrzej Duda. REKLAMA