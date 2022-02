Ponad 400 rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera działa w Kijowie. Ich celem jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i członkowie ukraińskiego rządu - podał brytyjski dziennik "The Times".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Tzw. grupa Wagnera to prywatna rosyjska firma wojskowa należąca do zaufanego współpracownika Władimira Putina - oligarchy Jewgienija Prigożyna. Działa ona jako "długie ramię" Kremla i jest wysyłana do miejsc konfliktów, w które Rosja oficjalnie nie jest zaangażowana.

Wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie.

Brytyjska prasa podaje, że już w styczniu mieli zostać przerzuceni z Afryki. Według szacunków jest ich na Ukrainie od 2 000 do 4 000, głównie na wschodzie.

Jednak 400 z nich jest teraz, jak podaje brytyjski "The Times", w Kijowie.

Polują na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i członków ukraińskiego rządu. Na celowniku mają także braci Kliczko, którzy stali się ikoną walk o obronę stolicy - Kijowa.

"Ponad 400 rosyjskich najemników działa w Kijowie, by na rozkaz Kremla zamordować prezydenta Zełenskiego i członków jego rządu oraz przygotować grunt pod przejęcie władzy przez Moskwę" - poinformowała gazeta.

"Wołodymyr Zełenski od początku zdawał sobie sprawę, że będzie celem rosyjskich agresorów. Jest to kolejna osoba, której Putin nie docenił, którą lekceważył" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch.

"Proszę spojrzeć, jakim ciężkim przeciwnikiem dla Putina jest Zełenski. Putin widzi, że ma do czynienia z głównodowodzącym. Zdajemy sobie sprawę, że jego życie będzie w niebezpieczeństwie, że Rosjanie będą próbowali go zabić" - dodał.

Informacja o misji wagnerowców miała dotrzeć do ukraińskiego rządu w sobotę rano, a kilka godzin później Kijów ogłosił godzinę policyjną.