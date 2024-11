"Zełenski sugeruje, że jest gotowy zakończyć wojnę w Ukrainie w zamian za członkostwo w NATO, nawet jeśli Rosja nie zwróci natychmiast zajętych ziem" - podała w piątek wieczorem brytyjska telewizja Sky News, która przeprowadziła wywiad z prezydentem Ukrainy. Także w piątek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha zaapelował do państw NATO, by zaprosiły Ukrainę do Sojuszu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO, które odbędzie się 3 i 4 grudnia.