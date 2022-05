Władimir Putin oskarżył Zachód o sprowokowanie wojny. "Zagrożenie rosło z każdą chwilą" - mówił. "Daliśmy wyprzedzający odpór agresji" - dodawał podczas przemówienia na Placu Czerwonym. To 75. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie Rosja obchodzi dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. Wydarzenia w Moskwie śledzimy dla was na bieżąco. Oto nasza relacja minuta po minucie.

Przygotowania do parady na Placu Czerwonym

09:57

W przemówieniu Władimira Putina nie usłyszeliśmy nic nowego - zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

Putin kolejny raz wrócił do usprawiedliwiania decyzji o inwazji z 24 lutego. Znów oskarżył NATO o sprowokowanie konfliktu. Przekonywał, że Rosja nie miała innego wyjścia niż zaatakować Ukrainę, bo to państwo wspierane przez Zachód planowało akcje zbrojne na Donbasie oraz na Krymie.

Po minucie milczenia Putin poinformował też, że właśnie podpisał dekret, który ma objąć szczególną opieką socjalną rodziny żołnierzy, którzy zginęli i zostali ranni w Ukrainie.

Zwrócił się do wojskowych biorących udział w tej operacji w Ukrainie - "jak w wojnie ojczyźnianej - walczycie o zapewnienie bezpieczeństwa Rosji".

09:55

Samoloty nie przelecą dziś nad Moskwą. Powietrzna część parady z okazji rosyjskiego dnia zwycięstwa została odwołana z powodu niekorzystnej pogody - poinformował rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Wcześniej informowano, że w paradzie weźmie udział IŁ-80, zwany "latającym Kremlem" albo "samolotem dnia sądu ostatecznego". Miał zostać zaprezentowany pierwszy raz od 2010 roku.

09:49

Wszyscy żołnierze i oficerowie, którzy walczą na Ukrainie, są bohaterami - mówił Putin. I powtarzał: NATO przybliża się do naszego terytorium. To absolutnie nie do zaakceptowania dla nas. Na Ukrainie są neonaziści, z którymi USA i ich partnerzy współpracują.

09:26

Putin zwrócił się do żołnierzy: Tak jak wtedy (za czasów II wojny światowej - red.), walczycie za naszych ludzi, za bezpieczeństwo naszej ojczyzny.

Potem oskarżył Zachód o sprowokowanie wojny: Kraje NATO nie chciały nas usłuchać, było widać u nich inne cele. Były plany wejścia na Donbas i zajęcie Krymu. Zagrożenie rosło z każdą chwilą, daliśmy wyprzedzający odpór agresji.

Były też stare argumenty. Rusofobia rozniecana w Europie, pisanie historii na nowo. "Nie możemy się na to godzić" - mówił Putin.

Paradę rozpoczął minister obrony Siergiej Szojgu. Odkrytym samochodem wjechał na Plac Czerwony, przeżegnał się, przejechał przed zebranymi żołnierzami.

Minister obrony Siergiej Szojgu w otwartym samochodzie podczas parady na Placu Czerwonym / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

09:23

Szokujące słowa Putina: "Zachód przygotowywał się do inwazji na nasz kraj. NATO u naszych granic stanowi zagrożenie. Zachód nie chce słuchać Rosji, oni mają inne plany"

09:17

"Walczymy o bezpieczeństwo Rosji" - mówił Władimir Putin podczas przemówienia na Placu Czerwonym.

08:35

Ukraińcy z niecierpliwością czekają na to, co w przemówieniu powie Putin. Jednak mają świadomość, że ewentualne zapowiedzi nowego etapu wojny niewiele zmienią w sytuacji na froncie. Rosja może wypowiedzieć pełnowymiarową wojnę - ta przecież trwa od 75 dni. Może ogłosić mobilizację - wszak ukryta odbywa się od lutego. Groźby użycia broni jądrowej traktowane są jako prężenie muskułów i zastraszanie.

08:05

Szykujemy się do zwiększenia przez Rosjan liczby ataków rakietowych - mówi doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wiktor Andrusiw. W ten sposób w ukraińskiej telewizji odpowiedział na pytanie, czego należy oczekiwać w związku z świętowanym dziś przez Moskwę Dniem Zwycięstwa. Andrusiw zaapelował, by szczególnie teraz zwracać uwagę na alarmy powietrzne i nie lekceważyć zagrożenia.

07:01

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że w obwodzie zaporoskim na południu kraju Rosjanie odbierają mieszkańcom dokumenty osobiste, a warunkiem zwrotu jest udział w obchodach Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Rosji 9 maja.

Sztab ostrzegł, że "utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy".

06:30

Oczekuje się, że dziś w Moskwie podczas parady z okazji dnia zwycięstwa ZSRR nad Niemcami, Władimir Putin wygłosi przemówienie. Spekuluje się, że Putin może ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę na Ukrainę.

"Cokolwiek ogłosi dziś prezydent Putin, jesteśmy na to gotowi i będziemy dalej walczyć" - mówi Ołeksy Arestowycz, doradca Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla izraelskiej telewizji Channel 9.

Wątpi on jednak, by Putin ogłosił powszechną mobilizację. Twierdzi, że ogłaszanie mobilizacji w Dniu Zwycięstwa, to przyznanie się do porażki. Oznacza to, że na wojnie, która miała trwać trzy doby, po ponad dwóch miesiącach brakuje żołnierzy.

"Rosyjskie władze mogą przeprowadzić pełną mobilizację, nie ogłaszając jej. Tak samo jak prowadzi wojnę, nie wypowiadając wojny. Tak na prawdę ukryta mobilizacja trwa od samego początku konfliktu" - argumentuje Arestowycz.

Odniósł się też do zapowiedzi, że podczas dzisiejszej parady w Moskwie nad miastem przeleci tak zwany samolot "Dnia zagłady", czyli Ił-80 , służący do ewakuacji władz w przypadku wojny jądrowej.

"My odlecimy, a wy drodzy Rosjanie zostaniecie? To dobra propozycja dla rosyjskiego społeczeństwa. Zręcznie współgra z jego oczekiwaniami" - zakpił Arestowycz, dodając, że to kolejny gest "rosyjskiego prężenia muskułów".

06:30

Prezydent Ukrainy w wieczornym nagraniu wideo powiedział, że Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej.

Nawiązując do rosyjskich "ciężkich bombardowań" w kilku rejonach Ukrainy, w tym ataku szkołę na wschodzie kraju, gdzie zginęło 60 osób, Zełenski powiedział: "Jakby dzisiaj nie był 8 maja, jakby jutro nie był 9 maja" (...) kiedy kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi".

"Ukraina i wolny świat to zapamiętają" - dodał Zełenski. "Armia rosyjska nie byłaby sobą, gdyby nie zabijała" - podkreślił ukraiński prezydent.